У Києві онколог погорів на хабарі у 2 тисячі доларів: фото

3488 Читать новость на русском
Столичного онколога спіймали на хабарі
Столичного онколога спіймали на хабарі / facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Лікаря Київського обласного онкологічного диспансеру затримали на хабарі у 2 тисячі доларів США. Онколог отримав гроші за надання медичної документації без реального проходження медичного обстеження.

Про затримання лікаря повідомила прес-служба прокуратури міста Києва.

Читайте також: Відомий лікар вимагав величезний хабар за операцію: обурливі подробиці

Правоохоронці викрили лікаря на отриманні неправомірної вигоди в сумі 2 000 доларів США.

Лікар вимагав гроші за надання медичної документації, необхідної для проходження медико-соціальної експертизи без реального проходження особою медичного обстеження.

На даний час лікаря затримано, проводяться слідчі дії.


Онколог вимагав 2 тисячі доларів

Проти лікаря відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 КК України.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

blog_ava
Кабмін представив проєкт Держбюджету-2020 до другого читання: основні цифри
сьогодні
11330
Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Хабар Медицина
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
День вегана: корисно чи ні відмовлятись від їжі тваринного походження
1 листопада 16:47 День вегана: корисно чи ні відмовлятись від їжі тваринного походження
Ірина Полицька 2942
Гепатити А, В і С: перші симптоми, лікування, профілактика
28 жовтня 15:30 Гепатити А, В і С: перші симптоми, лікування, профілактика
Юліана Вінтюк 49938
Чим так небезпечна дифтерія: симптоми, профілактика та лікування
28 жовтня 12:47 Чим так небезпечна дифтерія: симптоми, профілактика та лікування
Ірина Полицька 36970
Хто такі чайлдфрі та чому не хотіти дітей – нормально
23 жовтня 15:04 Хто такі чайлдфрі та чому не хотіти дітей – нормально
4166
Міфи про менструацію: що ви могли не знати про багаторазові засоби жіночої гігієни
22 жовтня 10:30 Міфи про менструацію: що ви могли не знати про багаторазові засоби жіночої гігієни
Наталя Сколоздра 2975
Новини
Більше новин
Залиште відгук