У Києві онколог погорів на хабарі у 2 тисячі доларів: фото
Лікаря Київського обласного онкологічного диспансеру затримали на хабарі у 2 тисячі доларів США. Онколог отримав гроші за надання медичної документації без реального проходження медичного обстеження.
Про затримання лікаря повідомила прес-служба прокуратури міста Києва.
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Правоохоронці викрили лікаря на отриманні неправомірної вигоди в сумі 2 000 доларів США.
Лікар вимагав гроші за надання медичної документації, необхідної для проходження медико-соціальної експертизи без реального проходження особою медичного обстеження.
На даний час лікаря затримано, проводяться слідчі дії.
Онколог вимагав 2 тисячі доларів
Проти лікаря відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 КК України.
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