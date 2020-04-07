У Києві підтвердили 12 нових випадків зараження COVID-19: серед інфікованих – 4 дитини
У столиці України зафіксували 12 нових випадків інфікування коронавірусом. Загальна кількість хворих в Києві – 279.
Про це розповів мер Києва Віталій Кличко.
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На жаль, у столиці України підтвердили новий летальний випадок. Помер 36-річний чоловік в Олександрівській лікарні. У пацієнта був важкий стан, він був підключений до апаратів ШВЛ і ЕКМО. Лікарі протягом двох тижнів боролися за його життя.
Всього у Києві – 5 летальних випадків.
Серед 12 людей, яким підтвердили коронавірус, є четверо дітей: двоє 3-річних дівчат, 6-річний хлопець і 15-річний юнак, а також коронавірусну інфекцію виявили у п'ятьох чоловіків віком від 31 до 67 років і трьох жінок віком від 34 до 41.
Чому слід залишатися вдома / Інфографіка 24 каналу
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