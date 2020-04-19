У Києві підтвердили 801 випадок зараження COVID-19

У столиці України зафіксували 31 новий випадок зараженння коронавірусом COVID-19, серед хворих – 4 медиків.

Про це повідомив мер міста Віталій Кличко. За останню добу лабораторно виявили 31 хворого на коронавірус пацієнта і підтвердили одну смерть.

Читайте також В Україні захворіли на коронавірус 5449 людей

"Кількість жителів Києва, в яких лабораторія підтвердила захворювання коронавірусом, за останню добу збільшилася на 31 людина. З них – 4 медиків. Один випадок, на жаль, летальний", – сказав Кличко.

Захворіли: 18 жінок у віці від 29 до 76 років, дівчинка 10 років, а також 11 чоловіків від 26 до 77 років і хлопчик 13 років.

"У лікарні столиці госпіталізували 5 пацієнтів. Інші лікуються на самоізоляції, під контролем медиків. Залишайтеся вдома на Великодні свята! Бережіть себе і своїх близьких! Ми все подолаємо", – додав мер міста.

Столиця перебуває на другому місці після Чернівецької області за кількістю підтверджених випадків захворювань, де коронавірусну інфекцію виявили у 889 пацієнтів.



Як захистити себе від коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.