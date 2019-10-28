У Києві підтвердили другий випадок дифтерії

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Другий випадок дифтерії в Києві
Другий випадок дифтерії в Києві

У столиці зафіксували другий випадок захворювання на дифтерію. Хвора жінка в реанімації, медики перевіряють її дітей.

У Києві медики офіційно підтвердили другий випадок захворювання на дифтерію. Цього разу госпіталізовано жінку 1986 року народження, повідомляє Сегодня.

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Діагноз підтвердився. У суботу жінці ввели протидифтерійну сироватку. Жінка третій день перебуває в лікарні, вона в реанімації, і поки змін у її стані немає, – розповіла Наталія Гунченко, заступник директора Київського лабораторного центру МОЗ.

Хвора проживає у приватному будинку на столичних Осокорках, у Дарницькому районі. У будинку вчора провели дезінфекцію.

У жінки – троє дітей. Їм зробили посів, їх оглянув лікар. В однієї дитини – легке респіраторне захворювання, але діагноз "дифтерія" не підтвердився. Дітей дозволили відвезти до бабусі у Житомирську область.

 
Дифтерія – що це?

Гостра інфекційна хвороба, яка вражає надниркові залози, а також органи серцево-судинної, дихальної та нервової систем.

Дифтерія може викликати смертельно-небезпечні ускладнення.

Вперше випадок захворювання на дифтерію в Києві зафіксували 24 жовтня. Захворів 9-річний школяр одного зі столичних ліцеїв. Він не був щепленим від дифтерії через відмову батьків.

Департамент освіти і науки КМДА оголосив про карантин у класі, де навчався хлопець. Його однокласників оглянули, а у класі провели дезінфекцію. Також у департаменті запросили усіх учнів на загальний огляд до лор-лікаря, який прийде у медичний кабінет ліцею.

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Найефективнішим методом профілактики є щеплення. Щоправда, вакцина не дає 100% гарантії уберегти людину від ураження, однак у хворого із щепленням дифтерія протікає у значно легшій формі або симптоми можуть зовсім не проявлятись. У другому випадку людина є лише носієм.

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Теги: Новини України Здоров'я Лікування Новини Здоров'я Дифтерія в Україні Вакцинація Інфекція
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