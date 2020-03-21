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У Києві підтвердили ще 7 захворювань на коронавірус

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У Києві підтвердили вже 10 випадків коронавірусу

У Києві ввечері 21 березня з'явилися результати чергових тестів на коронавірус. Вони підтвердили у столиці 7 нових випадків захворювання.

Про позитивні тести на коронавірус повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Важливо Перший випадок коронавірусу зафіксували в окупованому Криму

Ввечері суботи коронавірус було підтверджено у двох жінок віком 29 і 39 років, а також у п'яти чоловіків – від 31 до 50 років.

Загалом у Києві вже 10 підтверджених випадків захворювання на коронавірус. По Україні всього зареєстровано таких 48.

Восьмеро киян були інфіковані в європейських країнах, переважно у Франції та Німеччині. Два випадки – місцеве зараження від хворих із Житомирської області та Києва,
– розповів Віталій Кличко.

Він розповів, що п'ятеро хворих нині лікуються в Олександрійській клінічній лікарні Києва, а інші 5 – перебувають вдома на самоізоляції, але під наглядом лікарів.

"Також ми чекаємо на підтвердження чи спростування діагнозу на коронавірус ще трьох тестів, відправлених у референс-лабораторію", – розповів Кличко.

Коронавірус в Україні: коротко

Станом на 21 березня в Україні зафксовано 48 випадків захворювання на коронавірус. Троє людей через інфекцію, на жаль, померли.

Коронавірус в Україні по регіонах:

  • Чернівецька область – 25 випадків (1 летальний, 1 одужав);
  • Київ – 10 випадків;
  • Житомирська область – 2 випадки (1 летальний);
  • Київська область – 3 випадки;
  • Дніпропетровська область – 2 випадки;
  • Івано-Франківська область – 2 випадки (летальний);
  • Донецька область – 1 випадок;
  • Харківська область – 1 випадок;
  • Тернопільська область – 1 випадок;
  • Львів – 1 випадок.

 

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Автор: Василь Денисюк
Теги: Віталій Кличко Новини Києва Коронавірус в Україні Коронавірус Covid-19 Здоров'я Новини Здоров'я Лікування
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