У Києві підтвердили ще 7 захворювань на коронавірус
У Києві ввечері 21 березня з'явилися результати чергових тестів на коронавірус. Вони підтвердили у столиці 7 нових випадків захворювання.
Про позитивні тести на коронавірус повідомив мер Києва Віталій Кличко.
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Ввечері суботи коронавірус було підтверджено у двох жінок віком 29 і 39 років, а також у п'яти чоловіків – від 31 до 50 років.
Загалом у Києві вже 10 підтверджених випадків захворювання на коронавірус. По Україні всього зареєстровано таких 48.
Восьмеро киян були інфіковані в європейських країнах, переважно у Франції та Німеччині. Два випадки – місцеве зараження від хворих із Житомирської області та Києва,
– розповів Віталій Кличко.
Він розповів, що п'ятеро хворих нині лікуються в Олександрійській клінічній лікарні Києва, а інші 5 – перебувають вдома на самоізоляції, але під наглядом лікарів.
"Також ми чекаємо на підтвердження чи спростування діагнозу на коронавірус ще трьох тестів, відправлених у референс-лабораторію", – розповів Кличко.
Коронавірус в Україні: коротко
Станом на 21 березня в Україні зафксовано 48 випадків захворювання на коронавірус. Троє людей через інфекцію, на жаль, померли.
Коронавірус в Україні по регіонах:
- Чернівецька область – 25 випадків (1 летальний, 1 одужав);
- Київ – 10 випадків;
- Житомирська область – 2 випадки (1 летальний);
- Київська область – 3 випадки;
- Дніпропетровська область – 2 випадки;
- Івано-Франківська область – 2 випадки (летальний);
- Донецька область – 1 випадок;
- Харківська область – 1 випадок;
- Тернопільська область – 1 випадок;
- Львів – 1 випадок.