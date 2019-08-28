У Києві пускатимуть до школи невакцинованих дітей

В Києві не будуть забороняти усім дітям без вакцин відвідувати навчальні заклади.

Про це заявив заступник голови Київської міської державної адміністрації Валентин Мондриївський.

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Водночас він наголосив, що в разі низького рівня вакцинації та погіршення статистичних даних про наявність захворювань, влада Києва буде змушена обмежувати доступ невакцинованих дітей до закладів освіти та забезпечувати їх правом на дистанційну освіту.

Але, за його словами, влада спільно з медиками повинна працювати над тим, щоб вакцинація дітей відбувалася на належному рівні. Тому профільна комісія КМДА ухвалила рішення доручити департаментам освіти й медицини інформувати киян про необхідність вакцинації.



Календар щеплень

Мондриївський зазначив, що заклади освіти не мають права та можливості перевіряти вірогідність довідок про вакцинацію дітей, які надають батьки.

Але директор департаменту освіти та науки КМДА Олена Фідонян зазначила, що приймати нових дітей, які не мають щеплень ніхто не буде.

"Тих, хто вже зараховані, відраховувати ми не маємо права, адже відрахування дитини відбувається лише за власною заявою батьків. Немає заяви – ми не можемо відрахувати дитину", – розповіла вона.

Про заборону відвідування школи невакцинованим дітям у спільній заяві озвучили глава Міністерства освіти й науки Лілія Гриневич та виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

Згідно з національним календарем щеплень дитина у різному віці повинна отримати 7 вакцин: від гепатиту, туберкульозу, кору, паротиту та краснухи, дифтерії та правця, кашлюку, поліомієліту та хіб-інфекції. Більшість з них необхідно робити декілька разів.

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