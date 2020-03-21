У Києві тест-системи на коронавірус є у 16 лікарень: список і карта

У Києві загалом 16 лікарень мають швидкі тести на виявлення коронавірусу. Втім лише 7 з них перевіряють людей на наявність інфекції – вони визначені базами для безкоштовного тестування.

Про проблеми з тестуванням на коронавірус у столиці повідомляє видання "Слідство.інфо" з посиланням на закупівлі через систему ProZorro.

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Київські лікарні, де можна пройти тестування:

Олександрівська клінічна лікарня;

міська клінічна лікарня № 4;

міська клінічна лікарня № 9;

міська дитяча клінічна лікарня № 1;

міська дитяча клінічна лікарня № 2;

міська дитяча клінічна інфекційна лікарня;

Київський міський центр репродуктивної та перинатальної медицини.

Лікарні, які закупляли тести, але не проводять тестування:

міська клінічна лікарня №1;

міська клінічна лікарня №5;

міська клінічна лікарня №7;

міська клінічна лікарня №15;

міська клінічна лікарня №18;

пологовий будинок №3;

пологовий будинок №6;

клінічна лікарня "Психіатрія";

міська клінічна шкірно-венерологічна лікарня.

Також наприкінці минулого тижня у Києві тестування на коронавірус почали проводити приватні клініки та лабораторії, зокрема клініки "Євролаб" та "Нова". Однак уже 16 березня "Євролаб" заявив, що призупиняє це робити через закінчення тест-систем.



Де у Києві є тести на коронавірус / фото: "Слідство.інфо"