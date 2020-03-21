У Києві тест-системи на коронавірус є у 16 лікарень: список і карта
У Києві загалом 16 лікарень мають швидкі тести на виявлення коронавірусу. Втім лише 7 з них перевіряють людей на наявність інфекції – вони визначені базами для безкоштовного тестування.
Про проблеми з тестуванням на коронавірус у столиці повідомляє видання "Слідство.інфо" з посиланням на закупівлі через систему ProZorro.
Цікаво Де в Україні можна зробити тест на коронавірус: інфографіка
Київські лікарні, де можна пройти тестування:
- Олександрівська клінічна лікарня;
- міська клінічна лікарня № 4;
- міська клінічна лікарня № 9;
- міська дитяча клінічна лікарня № 1;
- міська дитяча клінічна лікарня № 2;
- міська дитяча клінічна інфекційна лікарня;
- Київський міський центр репродуктивної та перинатальної медицини.
Лікарні, які закупляли тести, але не проводять тестування:
- міська клінічна лікарня №1;
- міська клінічна лікарня №5;
- міська клінічна лікарня №7;
- міська клінічна лікарня №15;
- міська клінічна лікарня №18;
- пологовий будинок №3;
- пологовий будинок №6;
- клінічна лікарня "Психіатрія";
- міська клінічна шкірно-венерологічна лікарня.
Також наприкінці минулого тижня у Києві тестування на коронавірус почали проводити приватні клініки та лабораторії, зокрема клініки "Євролаб" та "Нова". Однак уже 16 березня "Євролаб" заявив, що призупиняє це робити через закінчення тест-систем.
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