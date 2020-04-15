У Києві відкриють пункти прийому медичних відходів: туди можна буде викидати використані маски

У Києві відкриють 10 пунктів прийому медичних відходів від населення. Туди кияни зможуть викидати використані маски та рукавички.

Про це повідомив депутат Київської міськради, голова постійної комісії з питань екологічної політики Костянтин Яловий, передає Інтерфакс-Україна.

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Уже найближчим часом будуть встановлені 10 пунктів прийому засобів індивідуального захисту – в кожному районі Києва. Містяни зможуть здавати туди використані маски й рукавички. Всі відходи збиратимуть і безпечно утилізуватимуть,

– наголосив він.

Цим будуть займатися спеціалізовані компанії, що мають ліцензії й обладнання. Яловий уточнив, що медичні відходи категорії В, тобто потенційно інфіковані, повинні бути герметично упаковані, знезаражені та вже після цього передані для подальшої утилізації. Адже зазвичай їх спалюють у спеціальних печах при високій температурі.

"Зараз кияни, навіть ті, хто хоче безпечно позбавитися від використаних засобів індивідуального захисту, просто не знають, як це правильно зробити. Тому зі смітників та вуличних урн маски розлітаються вулицями, парками, забруднюючи місто і поширюючи хвороботворні мікроорганізми", – додав Яловий.



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