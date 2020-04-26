У Києві виявили 1188 випадків зараження COVID-19: серед нових хворих – 5 дітей і 10 медиків

У столиці України підтвердили 1188 випадків інфікування коронавірусною інфекцію. За показником кількості хворих Київ займає друге місце після Чернівецької області.

Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.

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Кількість киян, у яких за минулу добу лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася на 29 людей. 10 з них – медики. На жаль, був зафіксований один летальний випадок.

Захворіли:

15 жінок віком від 27 до 70 років

9 чоловіків віком від 25 до 70 років

2 дівчинки – 4 та 12 років та 3 хлопчики віком 4, 10 та 17 років.

7 пацієнтів госпіталізували в столичні лікарні. Інші лікуються на самоізоляції, під контролем медиків.

Кличко також закликав дотримуватися всіх правил карантину, щоб різко не збільшилася кількість хворих.



"Я дуже хочу сподіватися, що динаміка захворювання не зростатиме. Що ми зможемо, нарешті, почати запроваджувати послаблення. І місто поступово повертатиметься до звичного життя", – додав мер Києва.



Як не захворіти на коронавірус / Інфографіка 24 Каналу

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