У Києві виявили нові 4 випадки зараження коронавірусом: тепер у столиці 28 інфікованих
У столиці зросла кількість хворих на коронавірус. 23 березня мер Києва заявив, про нові 4 випадки зараження. Відтак, кількість заражених Covid-19 в місті Києві – 28 людей.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
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Київський міський лабораторний центр МОЗ України підтвердив ще 4 випадки захворювання на коронавірус у столиці.
Тобто кількість киян, що захворіли на Covid-19, зросла в столиці до 28 осіб.
Що відомо про нові виявлені випадки
За словами Кличка, серед нових 4 випадків – 17-річна дівчина, яка повернулася з навчання в Лондоні, 53-річна жінка, яка контактувала із хворим в Київській області. Жінка віком 28 років – повернулася з Австрії. Та 21-річний юнак, який контактував з хворим родичем.
Двоє пацієнтів перебувають в Олександрівській лікарні. А двоє – на самоізоляції лікуються вдома під контролем лікарів.
Мер Києва також звернувся до МВС, щоб киянам посилили контроль за дотриманням обмежувальних заходів карантину. Зокрема, ха громадянами, які прибувають в Україну з-за кордону.
Також Кличко ще раз закликав керівників підприємств та установ організувати працівникам можливість працювати з дому.
"Ми повинні максимально обмежити кількість соціальних контактів", – додав Кличко.
Як не захворіти на коронавірус/Інфографіка 24 Каналу
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