У Києві виявили нові 4 випадки зараження коронавірусом: тепер у столиці 28 інфікованих

У столиці зросла кількість хворих на коронавірус. 23 березня мер Києва заявив, про нові 4 випадки зараження. Відтак, кількість заражених Covid-19 в місті Києві – 28 людей.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Читайте також: В Україні вперше зафіксували коронавірус у медичних працівників

Київський міський лабораторний центр МОЗ України підтвердив ще 4 випадки захворювання на коронавірус у столиці.

Віталій Кличко “Сьогодні вдень ми отримали від Державної установи "Київський міський лабораторний центр МОЗ України" ще 4 лабораторно підтверджених випадки захворювання на коронавірус”.

Тобто кількість киян, що захворіли на Covid-19, зросла в столиці до 28 осіб.

Що відомо про нові виявлені випадки

За словами Кличка, серед нових 4 випадків – 17-річна дівчина, яка повернулася з навчання в Лондоні, 53-річна жінка, яка контактувала із хворим в Київській області. Жінка віком 28 років – повернулася з Австрії. Та 21-річний юнак, який контактував з хворим родичем.

Двоє пацієнтів перебувають в Олександрівській лікарні. А двоє – на самоізоляції лікуються вдома під контролем лікарів.

Мер Києва також звернувся до МВС, щоб киянам посилили контроль за дотриманням обмежувальних заходів карантину. Зокрема, ха громадянами, які прибувають в Україну з-за кордону.

Віталій Кличко “Сьогодні, коли в Україну спецрейсами з-за кордону повертаються десятки тисяч українців, ми отримуємо загрозу можливого швидкого розповсюдження інфекції. Я звертаюся до МВС посилити контроль за дотриманням киянами суворих обмежувальних заходів, особливо тими, які прибувають в країну”.

Також Кличко ще раз закликав керівників підприємств та установ організувати працівникам можливість працювати з дому.

"Ми повинні максимально обмежити кількість соціальних контактів", – додав Кличко.



Як не захворіти на коронавірус/Інфографіка 24 Каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.