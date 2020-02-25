У Києві встановлять дефібрилятори на всіх станціях метро
За 2020 рік у столиці для надання першої медичної допомоги встановлять дефібрилятори на 52 станціях метро. Спочатку пристрої запуску серця планували встановити лише на 20 станціях , проте, зважаючи на важливість проєкту, їхню кількість збільшили.
Наразі проєкт "РеаніМетро" знаходиться на погодженні в структурних підрозділах Київської міської державної адміністрації. Про це повідомили в Департаменті транспортної інфраструктури КМДА.
Читайте також: Як врятувати життя людини до приїзду швидкої
У Департаменті відзначили, що раптова зупинка серця не обирає жертву. Тому правильна перша медична допомога може врятувати людині життя. "Ми хочемо зробити метро безпечним і підвищити шанси на виживання для кожного з нас", — йдеться в повідомленні.
Що таке дефібрилятор?Це спеціальний апарат, що впливає на серце короткочасним потужним електроімпульсом. Після раптової зупинки органа людина живе максимум п'ять хвилин, а далі клітини мозку без кисню починають відмирати. Запорукою порятунку пацієнтів є дефібриляція на перших п'яти хвилинах після зупинки кровообігу.
Відомо, що в багатьох європейських країнах дефібрилятори встановлені в усіх місцях великого скупчення людей. У Німеччині та Голландії навіть створили такий прилад, який на квадрокоптері прилетить одразу після виклику швидкої.
У 2019 році в соцмережах активісти запустили флешмоб з вимогою встановити автоматичні зовнішні дефібрилятори у публічних місцях. Зокрема, вони ініціювали петицію на сайті Київдержадміністрації – встановити апарати хоча б у метро.
Активісти продемонстрували, як дефібрилятор може врятувати життя: відео
Дефібрилятори повністю автоматичні, тобто самі визначають наявність пульсу і чи потрібно проводити дефібриляцію. Для надання допомоги потрібно лише під'єднати електроди до грудей постраждалого.