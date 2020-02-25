У Києві встановлять дефібрилятори на всіх станціях метро

За 2020 рік у столиці для надання першої медичної допомоги встановлять дефібрилятори на 52 станціях метро. Спочатку пристрої запуску серця планували встановити лише на 20 станціях , проте, зважаючи на важливість проєкту, їхню кількість збільшили.

Наразі проєкт "РеаніМетро" знаходиться на погодженні в структурних підрозділах Київської міської державної адміністрації. Про це повідомили в Департаменті транспортної інфраструктури КМДА.

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У Департаменті відзначили, що раптова зупинка серця не обирає жертву. Тому правильна перша медична допомога може врятувати людині життя. "Ми хочемо зробити метро безпечним і підвищити шанси на виживання для кожного з нас", — йдеться в повідомленні.



Проєкти зі встановлення дефібриляторів у метро перемогли на Громадському бюджеті у 2019 році. Активісти, волонтери подавали на голосування проєкти окремо щодо кожної зі станцій.

Що таке дефібрилятор?Це спеціальний апарат, що впливає на серце короткочасним потужним електроімпульсом. Після раптової зупинки органа людина живе максимум п'ять хвилин, а далі клітини мозку без кисню починають відмирати. Запорукою порятунку пацієнтів є дефібриляція на перших п'яти хвилинах після зупинки кровообігу.

Відомо, що в багатьох європейських країнах дефібрилятори встановлені в усіх місцях великого скупчення людей. У Німеччині та Голландії навіть створили такий прилад, який на квадрокоптері прилетить одразу після виклику швидкої.

У 2019 році в соцмережах активісти запустили флешмоб з вимогою встановити автоматичні зовнішні дефібрилятори у публічних місцях. Зокрема, вони ініціювали петицію на сайті Київдержадміністрації – встановити апарати хоча б у метро.

Активісти продемонстрували, як дефібрилятор може врятувати життя: відео

Дефібрилятори повністю автоматичні, тобто самі визначають наявність пульсу і чи потрібно проводити дефібриляцію. Для надання допомоги потрібно лише під'єднати електроди до грудей постраждалого.