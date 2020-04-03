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У Києві вже 189 підтверджених випадків COVID-19, серед них – 3 летальних

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У Києві підтвердили нові випадки COVID-19 / Ілюстративне фото

За добу у Києві підтвердили ще 28 позитивних діагнозів на коронавірус. Серед них – 17 у чоловіків та 11 у жінок. На жаль, зафіксовані й 2 летальні випадки.

Про це під час брифінгу розповів міський голова Києва Віталій Кличко.

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Серед киян, що захворіли, 17 чоловіків віком від 16 до 70 років. Також інфікувалися 11 жінок з 17 до 69 років,
– наголосив мер столиці.

За його словами, серед хворих є двоє неповнолітніх дітей. Це – 16-річний хлопець та 17-річна дівчина.

Окрім того, у Києві за минулу добу від ускладнень коронавірусної інфекції померли 2 жінок. Їм 56 та 69 років.

"Наразі 13 нових хворих госпіталізували, інші люди перебувають на самоізоляції", – уточнив Кличко.

"Загалом у столиці 189 підтверджених випадків коронавірусу. Ми робимо все, щоб зупинити розповсюдження цієї зарази. Але вірус, як бачимо, не відступає. Не ставтесь до цього, як до страшилки, ми маємо боротися разом. Дотримуйтесь правил!" – наголосив Віталій Кличко.

Віталій Кличко про нові випадки COVID-19 у Києві: відео

Скільки в Україні хворих на коронавірус?Станом на 3 квітня в Україні зафіксовано 942 випадки коронавірусу. Найбільше хворих у Києві, а також – у Чернівецькій та Тернопільській областях. Єдиною областю, де немає коронавірусу, залищається Миколаївська.

На жаль, через коронавірус померли вже 23 українці. Ще 19 одужали.

Автор: Ірина Вихрущ
Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Лікування Коронавірус в Україні Віталій Кличко Жертви Новини Києва
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