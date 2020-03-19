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У Києві вже провели 230 експрес-тестів на коронавірус, – Кличко

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Віталій Кличко / Getty images

Наразі у Києві є 2 підтверджених випадки інфікування коронавірусом Covid-19, стан людей, у яких підтвердили цей діагноз, – стабільний. Окрім того, у столиці вже перевірили 230 жителів Києва на Covid-19 за допомогою експрес тестів.

Про це під час брифінгу розповів міський голова столиці Віталій Кличко.

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На сьогодні у Києві 2 випадки коронавірусу, пацієнти лікуються, стан їх стабільний. Всього за минулий тиждень зроблено 230 експрес-тестів киянам. Їх роблять виключно за рекомендацією лікаря і виключно у медзакладах,
– наголосив мер Києва.

Як готується Київ до епідемії коронавірусу:

  • Медзакладам, за словами Кличка, передали 39 нових карет швидкої допомоги. Вони оснащені найсучаснішим обладнанням, зокрема, – апаратами штучної вентиляції легень.
  • Дві експрес-лабораторії для діагностування коронавірусу, які закупили для встановлення в аеропортах "Бориспіль" і "Жуляни", вже теж є у власності міста. Поки вони розташовані у медзакладах столиці – лікарні №9 та Олександрівській лікарні (там, до речі, перебуває студент, у якого виявили Covid-19).

"Експрес-лабораторії дають можливість робити тести протягом 30-40 хвилин з вірогідністю у 97-99%", – зауважив Кличко.

  • Ще 10 таких лабораторій Київ придбав і чекає їх прибуття протягом 2 наступних тижнів.
  • Апаратів штучної вентиляції легень у Києві є 200, з них 133 – в інфекційних відділеннях, базових лікарнях. Столиця замовила додаткові апарати, надходження пів сотні чекають вже наступного тижня.

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Карантинні заходи в Україні через пандемію коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Ірина Вихрущ
Теги: Коронавірус в Україні Новини Здоров'я Здоров'я Лікування Коронавірус Covid-19 Новини Києва Новини політики
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