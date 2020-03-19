У Києві вже провели 230 експрес-тестів на коронавірус, – Кличко

Наразі у Києві є 2 підтверджених випадки інфікування коронавірусом Covid-19, стан людей, у яких підтвердили цей діагноз, – стабільний. Окрім того, у столиці вже перевірили 230 жителів Києва на Covid-19 за допомогою експрес тестів.

Про це під час брифінгу розповів міський голова столиці Віталій Кличко. Актуально Кличко заявив, що метро у Києві не відкриють: деталі На сьогодні у Києві 2 випадки коронавірусу, пацієнти лікуються, стан їх стабільний. Всього за минулий тиждень зроблено 230 експрес-тестів киянам. Їх роблять виключно за рекомендацією лікаря і виключно у медзакладах,

– наголосив мер Києва. Як готується Київ до епідемії коронавірусу: Медзакладам, за словами Кличка, передали 39 нових карет швидкої допомоги. Вони оснащені найсучаснішим обладнанням, зокрема, – апаратами штучної вентиляції легень.

Дві експрес-лабораторії для діагностування коронавірусу, які закупили для встановлення в аеропортах "Бориспіль" і "Жуляни", вже теж є у власності міста. Поки вони розташовані у медзакладах столиці – лікарні №9 та Олександрівській лікарні (там, до речі, перебуває студент, у якого виявили Covid-19). "Експрес-лабораторії дають можливість робити тести протягом 30-40 хвилин з вірогідністю у 97-99%", – зауважив Кличко. Ще 10 таких лабораторій Київ придбав і чекає їх прибуття протягом 2 наступних тижнів.

Апаратів штучної вентиляції легень у Києві є 200, з них 133 – в інфекційних відділеннях, базових лікарнях. Столиця замовила додаткові апарати, надходження пів сотні чекають вже наступного тижня.

Карантинні заходи в Україні через пандемію коронавірусу / Інфографіка 24 каналу