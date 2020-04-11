У Києві за добу виявили 48 нових випадків зараження COVID-19: підтвердили ще одну смерть
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Мер столиці України Віталій Кличко назвав статистику тривожною. За добу кількість хворих, у яких лабораторно підтвердили коронавірус, збільшилася на 48.
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