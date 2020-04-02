У Києві зафіксували першу смерть від коронавірусу, – Кличко
У Києві станом на 2 квітня діагностовано понад 160 випадків захворювання на коронавірус. На жаль, одна людина померла – це перша жертва COVID-19 у столиці.
Мер столиці Віталій Кличко на брифінгу 2 квітня відзначив, що жертвою коронавірусу стала особа похилого віку.
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Кількість киян з підтвердженим діагнозом на коронавірус – 161 людина. На жаль, один випадок летальний – померла 70-річна людина,
– сказав Кличко.
За його словами, за добу у Києві виявили 29 нових випадків коронавірусу. 19 з них – це чоловіки віком від 22 до 70 років. Ще 10 – жінки віком від 36 до 62 років.
Проте є і хороші новини – вже вилікувались 12 хворих на коронавірус киян. Більшість із них лікувались в Олександрівській лікарні, їх виписали і відпустили додому.
Скільки в Україні хворих на коронавірус? Станом на 2 квітня в Україні зафіксовано 804 випадки коронавірусу. Найбільше хворих у Києві – 160 осіб, у Чернівецькій області – 143, Тернопільській області – 106 та в Івано-Франківській – 74 випадки. Єдиною областю, де немає коронавірусу, залищається Миколаївська.
На жаль, через коронавірус померли 20 українців. Ще 13 – вилікувались.
Як відрізнити коронавірус від інших захворювань / Інфографіка 24 каналу
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