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У Києві зафіксували першу смерть від коронавірусу, – Кличко

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У Києві від коронавірусу померла людина / Getty images

У Києві станом на 2 квітня діагностовано понад 160 випадків захворювання на коронавірус. На жаль, одна людина померла – це перша жертва COVID-19 у столиці.

Мер столиці Віталій Кличко на брифінгу 2 квітня відзначив, що жертвою коронавірусу стала особа похилого віку.

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Кількість киян з підтвердженим діагнозом на коронавірус – 161 людина. На жаль, один випадок летальний – померла 70-річна людина,
– сказав Кличко.

За його словами, за добу у Києві виявили 29 нових випадків коронавірусу. 19 з них – це чоловіки віком від 22 до 70 років. Ще 10 – жінки віком від 36 до 62 років.

Проте є і хороші новини – вже вилікувались 12 хворих на коронавірус киян. Більшість із них лікувались в Олександрівській лікарні, їх виписали і відпустили додому.

Скільки в Україні хворих на коронавірус? Станом на 2 квітня в Україні зафіксовано 804 випадки коронавірусу. Найбільше хворих у Києві – 160 осіб, у Чернівецькій області – 143, Тернопільській області – 106 та в Івано-Франківській – 74 випадки. Єдиною областю, де немає коронавірусу, залищається Миколаївська.

На жаль, через коронавірус померли 20 українців. Ще 13 – вилікувались.


Як відрізнити коронавірус від інших захворювань / Інфографіка 24 каналу

Автор: Наталя Боднар
Теги: Здоров'я Новини Києва Коронавірус в Україні Віталій Кличко Новини України Коронавірус COVID-19 Новини Здоров'я Лікування Жертви
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