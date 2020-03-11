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У Києві запровадили карантинні заходи: які будуть обмеження

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Карантин 2020: в Києві заборонили масові заходи / pixabay.com

З 12 березня в Києві запроваджують карантин. Відтак, в столиці тимчасово обмежують освітній процес, проведення масових заходів.

У КМДА затвердили план протиепідемічних заходів проти поширення коронавірусу.

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Які карантинні заходи впроваджують в Києві?

Кінотеатри скасують сеанси, закритими будуть розважальні центри та розважальні зони Shopping mall. У торговельних центрах посилений контроль, чергуватимуть санітарні лікарі,
– зазначив Віталій Кличко.

Віталій Кличко також закликав керівників установ, переглянути робочий графік працівників, у яких є малолітні діти.

Коли закінчиться карантин?

Попередньо обмеження будуть діяти до кінця березня. Громадський транспорт поки працюватиме у звичайному режимі. Увесь його рухомий склад будуть обробляти засобами для дезінфекції.

 

Головне про коронавірус Covid-19

  • В Україні підтвердили перший випадок захворювання на коронавірус. Захворів чернівчанин, який подорожував Італією. Його лікують згідно з протоколами ВООЗ.
  • Станом на 11 березня китайським коронавірусом заразилося 119 1322 людини з яких понад 4 тисячі померли. Втім, є і хороші новини, адже одужали 65 тисячі осіб.
  • Коронавірус поширився на усі європейські країни, й тепер його фіксують навіть на маленьких островах. Найбільше випадків зараження в Європі зареєстрували в Італії – захворіли понад 10 тисяч людей.
  • У решті світу найбільше від коронавірусу страждають у Китаї, де його вперше виявили, а також у Південній Кореї та Ірані.
  • Нині не існує вакцини від коронавірусу Covid-19. Втім, Китай і США заявили про те, що вже працюють над її створенням. Зокрема, США вже почали тестувати вакцину на людях.

Міфи та правда про коронавірус/Інфографіка 24 Каналу

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Коронавірус в Україні Новини Здоров'я Здоров'я Здорове життя Коронавірус Covid-19 Віталій Кличко КМДА Карантин в Україні 2020
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