У Києві запровадили карантинні заходи: які будуть обмеження

З 12 березня в Києві запроваджують карантин. Відтак, в столиці тимчасово обмежують освітній процес, проведення масових заходів.

У КМДА затвердили план протиепідемічних заходів проти поширення коронавірусу.

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Які карантинні заходи впроваджують в Києві?

Кінотеатри скасують сеанси, закритими будуть розважальні центри та розважальні зони Shopping mall. У торговельних центрах посилений контроль, чергуватимуть санітарні лікарі,

– зазначив Віталій Кличко.

Віталій Кличко також закликав керівників установ, переглянути робочий графік працівників, у яких є малолітні діти.

Коли закінчиться карантин?

Попередньо обмеження будуть діяти до кінця березня. Громадський транспорт поки працюватиме у звичайному режимі. Увесь його рухомий склад будуть обробляти засобами для дезінфекції.

Головне про коронавірус Covid-19

В Україні підтвердили перший випадок захворювання на коронавірус . Захворів чернівчанин, який подорожував Італією. Його лікують згідно з протоколами ВООЗ.

. Захворів чернівчанин, який подорожував Італією. Його лікують згідно з протоколами ВООЗ. Станом на 11 березня китайським коронавірусом заразилося 119 1322 людини з яких понад 4 тисячі померли. Втім, є і хороші новини, адже одужали 65 тисячі осіб.

Коронавірус поширився на усі європейські країни, й тепер його фіксують навіть на маленьких островах. Найбільше випадків зараження в Європі зареєстрували в Італії – захворіли понад 10 тисяч людей.

У решті світу найбільше від коронавірусу страждають у Китаї, де його вперше виявили, а також у Південній Кореї та Ірані.

Нині не існує вакцини від коронавірусу Covid-19. Втім, Китай і США заявили про те, що вже працюють над її створенням. Зокрема, США вже почали тестувати вакцину на людях.

Міфи та правда про коронавірус/Інфографіка 24 Каналу

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