У Києві збільшать фінансування медикам, що боряться з COVID-19
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Київрада збільшила фінансування медичних працівників в умовах боротьби з коронавірусом. На доплати столичним медикам виділили 894 мільйона гривень.
Йдеться про всі медзаклади 2 ланки охорони здоров’я. Про це під час брифінгу розповів мер столиці Віталій Кличко.
Так само вчинять У Львові доплачуватимуть по 10 тисяч лікарям, які працюють з хворими на COVID-19
Особливу увагу щодо додаткового фінансування отримають медпрацівники, що працюють з хворими на COVID-19. Доплати лікарям інфекційних відділень становить від 5 до 10 тисяч гривень,
– розповів він.
Кличко зауважив: перші виплати люди отримають вже у квітні.
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