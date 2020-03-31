У Києві збільшать фінансування медикам, що боряться з COVID-19

Київрада збільшила фінансування медичних працівників в умовах боротьби з коронавірусом. На доплати столичним медикам виділили 894 мільйона гривень.

Йдеться про всі медзаклади 2 ланки охорони здоров’я. Про це під час брифінгу розповів мер столиці Віталій Кличко.

Так само вчинять У Львові доплачуватимуть по 10 тисяч лікарям, які працюють з хворими на COVID-19

Особливу увагу щодо додаткового фінансування отримають медпрацівники, що працюють з хворими на COVID-19. Доплати лікарям інфекційних відділень становить від 5 до 10 тисяч гривень,

– розповів він.

Кличко зауважив: перші виплати люди отримають вже у квітні.

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