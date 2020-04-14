У Києво-Печерській лаврі – ще 2 випадки коронавірусу: там помер ченець з Почаєва

У Києво-Печерській лаврі за 13 квітня зафіксували ще 2 випадки захворювання на коронавірус. Кількість хворих там перевалила за 90.

"З випадків, зареєстрованих за минулу добу, – ще 2 у Києво-Печерській лаврі, а також летальний випадок, про який я казав. Це монах Почаївської лаври, який перебував у Києво-Печерській лаврі та був госпіталізований", – розповів 14 квітня на брифінгу міський голова Києва Віталій Кличко.

Читайте також Медики в Одесі скаржаться, що священнослужителі УПЦ МП заважають боротися з коронавірусом

Він додав, що померлому ченцеві було 42 роки.

Мер Києва також зазначив, що в Києво-Печерській лаврі 13 квітня посилили карантин. На території виставили 4 пости з правоохоронців, фахівців лабораторного центру. Поліція і Нацгвардія контролюють входи і виходи з території. Потрапити на територію лаври можна тільки за спецдозволом.

Ми направили медичні бригади в лавру. Медобстеження там пройшли 230 служителів та 68 учнів духовної семінарії. Серед них виявили хворих. Двох госпіталізували, один відмовився,

– повідомив Кличко.

Він додав, що 14 квітня запланований відбір зразків для лабораторного дослідження ПЛР у служителів Київської духовної академії та семінарії.

Цього ж дня у лаврі почали посилену дезінфекцію приміщень і проводитимуть її щодня.

Зауважимо, що 13 квітня з'явилася інформація про те, що від коронавірусу у Києві помер ченець Почаївської лаври. Проте вже 14 квітня в Українській православній церкві смерть заперечили. Кличко ж наполягає, що вона таки була.

Що відомо про коронавірус у Києво-Печерській лаврі? У лаврі виявили вже понад 90 випадків коронавірусу, 63 з яких – за добу 12 квітня та ще 2 випадки – за 13 квітня. Померли від недуги там 3 людей. Відомо, що серед хворих є й скандальний настоятель лаври Павло, більш відомий як "Паша мерседес". Приміщення лаври зачинили на карантин та скерували туди бригаду медиків, рентген-обладнання і тести.