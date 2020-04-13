У Києво-Печерській Лаврі помер другий монах з підозрою на COVID-19
У Києво-Печерській Лаврі помер другий монах, але обставини його смерті ще не повідомили. Разом з тим у лаврі, яка перебуває під протекторатом Російської православної церкви, не хочуть говорити про коронавірус та стверджують, що монах архімандрит Нектарів помер не від COVID-19.
Про смерть ще одного монаха повідомили у пресслужбі Києво-Печерської Лаври.
До теми У Києво-Печереській лаврі кажуть про смерть Нектарія, але мовчать про коронавірус
Відтак, причину смерті другого монаха нині з'ясовують, але відомо, що у нього була підозра на COVID-19.
Окрім того, у Лаврі досі стверджують, що архімандрит Нектарій помер не від коронавірусу.
У лікарні, де лікувався отець Нектарій, повідомили, що він мав багато хронічних захворювань і за важкої форми пневмонії дві проби на коронавірус у нього не підтвердили наявності цієї інфекції,
– йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що раніше джерела 24 каналу в Лаврі повідомляли, що у монаха підтвердили наявність інфекції.
Що відомо про спалах коронавірусу в Лаврі та чому його замовчують?
У Лаврі виявили вже 90 випадків коронавірусу, 63 з яких – за минулу добу. Відомо, що серед хворих є й одіозний настоятель Павло, більш відомий як "Паша мерседес".
Відтак, приміщення монастиря зачинили на карантин та планують направити туди бригаду медиків, рентген-обладнання та тести.
Причини для замовчування спалаху коронавірусу можуть бути різними, але ймовірно, що це через нещодавні висловлювання до епідемії з боку служителів храму. Ще зовсім нещодавно у Лаврі нехтували вказівками влади, закликаючи ігнорувати карантин і обійматися.
Перебіг коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.
Читайте також
-
Як відрізнити сезонну алергію від коронавірусусьогодні , 11:43
-
Коронавірус у Німеччині: кількість хворих зменшуєтьсясьогодні , 10:09
-
Коронавірус у Франції: карантин продовжать ще на кілька тижнівсьогодні , 11:01
-
Коли у світі буде пік пандемії коронавірусу: прогноз китайського епідеміологасьогодні , 13:13
-
Чому не можна спалювати суху траву: наслідки і покараннясьогодні , 16:01
-
Від коронавірусу в Україні померли 93 людини: статистика по областяхсьогодні , 11:53