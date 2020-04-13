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У Києво-Печерській Лаврі помер другий монах з підозрою на COVID-19

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Друга смерть у Києво-Печерській Лаврі / topkyiv.info

У Києво-Печерській Лаврі помер другий монах, але обставини його смерті ще не повідомили. Разом з тим у лаврі, яка перебуває під протекторатом Російської православної церкви, не хочуть говорити про коронавірус та стверджують, що монах архімандрит Нектарів помер не від COVID-19.

Про смерть ще одного монаха повідомили у пресслужбі Києво-Печерської Лаври.

До теми У Києво-Печереській лаврі кажуть про смерть Нектарія, але мовчать про коронавірус

Відтак, причину смерті другого монаха нині з'ясовують, але відомо, що у нього була підозра на COVID-19.

Окрім того, у Лаврі досі стверджують, що архімандрит Нектарій помер не від коронавірусу. 

У лікарні, де лікувався отець Нектарій, повідомили, що він мав багато хронічних захворювань і за важкої форми пневмонії дві проби на коронавірус у нього не підтвердили наявності цієї інфекції,
– йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що раніше джерела 24 каналу в Лаврі повідомляли, що у монаха підтвердили наявність інфекції.

Що відомо про спалах коронавірусу в Лаврі та чому його замовчують?

У Лаврі виявили вже 90 випадків коронавірусу, 63 з яких – за минулу добу. Відомо, що серед хворих є й одіозний настоятель Павло, більш відомий як "Паша мерседес".

Відтак, приміщення монастиря зачинили на карантин та планують направити туди бригаду медиків, рентген-обладнання та тести.

Причини для замовчування спалаху коронавірусу можуть бути різними, але ймовірно, що це через нещодавні висловлювання до епідемії з боку служителів храму. Ще зовсім нещодавно у Лаврі нехтували вказівками влади, закликаючи ігнорувати карантин і обійматися.


Перебіг коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: УПЦ МП Здоров'я Релігія Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Коронавірус COVID-19 Жертви Києво-Печерська лавра Новини Здоров'я Лікування
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