У Києво-Печерській лаврі за день виявили 26 хворих на коронавірус
З 41 нового випадку, що виявили за останню добу у Києві – 26 хворих з Києво-Печерської лаври. Кличко закликав вірян дотримуватися карантинних обмежень.
Про це повідомив мер Києва Володимир Кличко під час брифінгу.
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Складно уявити, який може бути ланцюг передачі інфекції,
– заявив Кличко.
За словами Кличка, він побоюється спалаху коронавірусу після Великодніх свят. Також мер столиці зауважив, що кілька разів зустрічався з представниками різних конфесій, з приводу обмежень під час карантину.
Церкви наразі повинні правити служби в обмежувальному режимі та максимально залучити онлайн-трансляції.
Масові зібрання наразі дуже небезпечні та заборонені, тому відвідування церкви не може бути винятком. Втім, значна частина українців продовжують ігнорувати карантинні обмеження та відвідують церковні служби.
Зокрема, на Благовіщення 7 квітня у Львові священник УГКЦ причащав парафіян на задньому дворі церкви, причому всіх з однієї ложки.
Чи дозволені церковні служби під час карантину
- Уряд офіційно не закриває церкви, однак забороняє масові релігійні заходи. Попри це Православна церква України не бачить підстав для заборони проведення богослужінь за участю не більше як 10 осіб.
- Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з главами церков. Мовилось про безпеку святкування Великодня та проведення богослужінь в умовах поширення коронавірусу.
- Вперше в історії у Ватикані усі великодні богослужіння Папи Римського Франциска відбудуться без присутності вірян. Папа просто зачитає молитву онлайн.
Важливо! Станом на ранок 9 квітня у Києві кількість хворих на коронавірус зросла на 41 людину. Загалом у столиці України зафіксовано вже 335 випадки зараження COVID-19. За цим показником Київ випереджає всі інші регіони країни.
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