У Києво-Печерській лаврі за день виявили 26 хворих на коронавірус

З 41 нового випадку, що виявили за останню добу у Києві – 26 хворих з Києво-Печерської лаври. Кличко закликав вірян дотримуватися карантинних обмежень.

Про це повідомив мер Києва Володимир Кличко під час брифінгу.

Читайте також: Хрест на здоров'ї: скільки випадків коронавірусу в Україні через релігійні обряди

Складно уявити, який може бути ланцюг передачі інфекції,

– заявив Кличко.

За словами Кличка, він побоюється спалаху коронавірусу після Великодніх свят. Також мер столиці зауважив, що кілька разів зустрічався з представниками різних конфесій, з приводу обмежень під час карантину.

Церкви наразі повинні правити служби в обмежувальному режимі та максимально залучити онлайн-трансляції.

Масові зібрання наразі дуже небезпечні та заборонені, тому відвідування церкви не може бути винятком. Втім, значна частина українців продовжують ігнорувати карантинні обмеження та відвідують церковні служби.

Зокрема, на Благовіщення 7 квітня у Львові священник УГКЦ причащав парафіян на задньому дворі церкви, причому всіх з однієї ложки.

Чи дозволені церковні служби під час карантину

Уряд офіційно не закриває церкви, однак забороняє масові релігійні заходи. Попри це Православна церква України не бачить підстав для заборони проведення богослужінь за участю не більше як 10 осіб.

Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з главами церков. Мовилось про безпеку святкування Великодня та проведення богослужінь в умовах поширення коронавірусу.

Вперше в історії у Ватикані усі великодні богослужіння Папи Римського Франциска відбудуться без присутності вірян. Папа просто зачитає молитву онлайн.

Важливо! Станом на ранок 9 квітня у Києві кількість хворих на коронавірус зросла на 41 людину. Загалом у столиці України зафіксовано вже 335 випадки зараження COVID-19. За цим показником Київ випереджає всі інші регіони країни.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.