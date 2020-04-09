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У Києво-Печерській лаврі за день виявили 26 хворих на коронавірус

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Києво-Печерська лавра / pravlife.org

З 41 нового випадку, що виявили за останню добу у Києві – 26 хворих з Києво-Печерської лаври. Кличко закликав вірян дотримуватися карантинних обмежень.

Про це повідомив мер Києва Володимир Кличко під час брифінгу.

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Складно уявити, який може бути ланцюг передачі інфекції,
– заявив Кличко.

За словами Кличка, він побоюється спалаху коронавірусу після Великодніх свят. Також мер столиці зауважив, що кілька разів зустрічався з представниками різних конфесій, з приводу обмежень під час карантину.

Церкви наразі повинні правити служби в обмежувальному режимі та максимально залучити онлайн-трансляції.

Масові зібрання наразі дуже небезпечні та заборонені, тому відвідування церкви не може бути винятком. Втім, значна частина українців продовжують ігнорувати карантинні обмеження та відвідують церковні служби. 

Зокрема, на Благовіщення 7 квітня у Львові священник УГКЦ причащав парафіян на задньому дворі церкви, причому всіх з однієї ложки.

Чи дозволені церковні служби під час карантину

  • Уряд офіційно не закриває церкви, однак забороняє масові релігійні заходи. Попри це Православна церква України не бачить підстав для заборони проведення богослужінь за участю не більше як 10 осіб.
  • Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з главами церков. Мовилось про безпеку святкування Великодня та проведення богослужінь в умовах поширення коронавірусу.
  • Вперше в історії у Ватикані усі великодні богослужіння Папи Римського Франциска відбудуться без присутності вірян. Папа просто зачитає молитву онлайн.

Важливо! Станом на ранок 9 квітня у Києві кількість хворих на коронавірус зросла на 41 людину. Загалом у столиці України зафіксовано вже 335 випадки зараження COVID-19. За цим показником Київ випереджає всі інші регіони країни.

 

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Новини України Віталій Кличко Новини Києва Коронавірус в Україні Новини Здоров'я Здоров'я Лікування Карантин в Україні 2020 Релігія Православна церква України
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