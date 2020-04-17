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У Київ не пустили 40 людей з температурою, – Кличко

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Вимірювання температури / 5.ua

З 16 до 19 квітня у Києві встановили нові обмеження на в'їзд. Відтак усі люди, які мають підвищену температуру, не зможуть в'їхати в місто. Протягом 16 квітня в місто не пустили 40 людей

Про це під час брифінгу розповів міський голова Києва Віталій Кличко. 

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За його словами з 16 квітня на в'їздах до Києва посилили контроль. Водіям та пасажирам транспорту вимірюють температуру. Авто, які прямують у місто та мають більше трьох людей, перевіряють медики та правоохоронці. Такі обмежувальні заходи діятимуть до 22 години 19 квітня. 

 
Мер Віталій Кличко
“За вчорашній день на в'їздах, де стоять пости, зафіксували 40 осіб з підвищеною температурою. Шістьох з них оглянули медики швидкої. Ніхто з них не в'їхав у місто. Їм надали рекомендації щодо самоізоляції, повернення додому та звернення до лікарів”.


Перебіг коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Здоров'я Лікування Новини Києва Віталій Кличко Новини Здоров'я Коронавірус COVID-19 Профілактика захворювань
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