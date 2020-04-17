У Київ не пустили 40 людей з температурою, – Кличко
З 16 до 19 квітня у Києві встановили нові обмеження на в'їзд. Відтак усі люди, які мають підвищену температуру, не зможуть в'їхати в місто. Протягом 16 квітня в місто не пустили 40 людей
Про це під час брифінгу розповів міський голова Києва Віталій Кличко.
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За його словами з 16 квітня на в'їздах до Києва посилили контроль. Водіям та пасажирам транспорту вимірюють температуру. Авто, які прямують у місто та мають більше трьох людей, перевіряють медики та правоохоронці. Такі обмежувальні заходи діятимуть до 22 години 19 квітня.
Перебіг коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
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