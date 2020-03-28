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У Київській області кількість хворих на коронавірус зросла до 42

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На Київщині виявили новий випадок коронавірусу / dallasnews.com

У Київській області підтвердили ще один випадок захворювання на коронавірус. Станом на першу половину дня 28 березня в області вже 42 людей, в яких підтвердили інфекцію.

Про зростання кількості хворих повідомляє Київська обласна державна адміністрація.

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Коронавірус у Київській області:

  • Обухівський район – 18;
  • Києво-Святошинський район -7;
  • Бориспільський район – 4;
  • Бровари – 3;
  • Ірпінь (разом з Ворзелем) – 3;
  • Біла Церква – 2;
  • Васильківський район – 1;
  • Білоцерківський район – 1;
  • Броварський район – 1;
  • Ставищенський район – 1;
  • Макарівський район – 1.

З 42 хворих наразі на стаціонарному лікуванні перебувають 16 осіб. Інші 26 – лікуються в амбулаторному режимі, перебуваючи вдома на самоізоляції.

До слова, наразі Київська область третя в Україні за кількістю хворих на коронавірус. Її випереджають лише місто Київ і Чернівецька область.

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Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Лікування
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