У Київській області кількість хворих на коронавірус зросла до 42
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У Київській області підтвердили ще один випадок захворювання на коронавірус. Станом на першу половину дня 28 березня в області вже 42 людей, в яких підтвердили інфекцію.
Про зростання кількості хворих повідомляє Київська обласна державна адміністрація.
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Коронавірус у Київській області:
- Обухівський район – 18;
- Києво-Святошинський район -7;
- Бориспільський район – 4;
- Бровари – 3;
- Ірпінь (разом з Ворзелем) – 3;
- Біла Церква – 2;
- Васильківський район – 1;
- Білоцерківський район – 1;
- Броварський район – 1;
- Ставищенський район – 1;
- Макарівський район – 1.
З 42 хворих наразі на стаціонарному лікуванні перебувають 16 осіб. Інші 26 – лікуються в амбулаторному режимі, перебуваючи вдома на самоізоляції.
До слова, наразі Київська область третя в Україні за кількістю хворих на коронавірус. Її випереджають лише місто Київ і Чернівецька область.
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