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У Київській області породілля з коронавірусом народила здорову дитину

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У Києві породілля з коронавірусом народила здорову дитину / Getty Images

В пологовому будинку Білої Церкви жінка, у якої аналізи підтвердили коронавірусну інфекцію, народила здорового хлопчика.

Про це повідомив Бучанський міський голова на своїй сторінці у фейсбуці

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"Наша жителька, в якої був підтверджений коронавірус, сьогодні народила здорового хлопчика вагою 3 кілограми. Хочу висловити слова вдячності лікарям Білоцерківського пологового будинку… Бажаю немовляті міцного здоров’я, а мамі – швидкого одужання!" – написав мер міста Буча. 

Додамо, що схожий випадок стався вдруге. Раніше у пологовому в Білій Церкві мешканка Ірпеня, в якої виявили зараження коронавірусом, народила малюка. Дитина є здоровою і COVID-19 у неї не підтвердили.

Коронавірус Симптоми

Симптоми коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Вагітність і пологи Діти Біла Церква Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Здорове життя Здоров'я
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