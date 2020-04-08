У Київській області породілля з коронавірусом народила здорову дитину

В пологовому будинку Білої Церкви жінка, у якої аналізи підтвердили коронавірусну інфекцію, народила здорового хлопчика.

Про це повідомив Бучанський міський голова на своїй сторінці у фейсбуці.

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"Наша жителька, в якої був підтверджений коронавірус, сьогодні народила здорового хлопчика вагою 3 кілограми. Хочу висловити слова вдячності лікарям Білоцерківського пологового будинку… Бажаю немовляті міцного здоров’я, а мамі – швидкого одужання!" – написав мер міста Буча.

Додамо, що схожий випадок стався вдруге. Раніше у пологовому в Білій Церкві мешканка Ірпеня, в якої виявили зараження коронавірусом, народила малюка. Дитина є здоровою і COVID-19 у неї не підтвердили.

Симптоми коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу

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