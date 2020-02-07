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У КНДР зафіксували перший випадок зараження коронавірусом

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У КНДР зафіксували перший випадок зараження коронавірусом

У Північній Кореї зафіксували перший випадок зараження новим видом коронавірусу, який зародився у Китаї.

Про це повідомила південнокорейська газета "Чунан Ільбо". 

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Інфекція виявлена у мешканки Пхеньяну, яка нещодавно відвідувала Китай. 

Додамо, 23 січня Північна Корея закрила свій кордон через спалах смертельної пневмонії, яку викликає новий вид коронавірусу. У такий спосіб влада спробувала врятувати мешканців країни від захворювання.

Що треба знати про коронавірус 2019-nCoV:

  • Станом на 7 лютого від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 639 людей. Загальна кількість інфікованих – 31 500 особа по всьому світу.
  • Від хвороби помирають приблизно 9% інфікованих.
  • Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила глобальну надзвичайну ситуацію зі здоров'ям.
  • В Україні жоден випадок підозри на коронавірус не підтвердився.
  • До Китаю тимчасово припинили групові тури.
  • Посольство України в КНР радить утриматись від поїздок до країни, де вирує епідемія.

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Коронавірус 2020 КНДР Медицина
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