У КНДР зафіксували перший випадок зараження коронавірусом
У Північній Кореї зафіксували перший випадок зараження новим видом коронавірусу, який зародився у Китаї.
Про це повідомила південнокорейська газета "Чунан Ільбо".
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Інфекція виявлена у мешканки Пхеньяну, яка нещодавно відвідувала Китай.
Додамо, 23 січня Північна Корея закрила свій кордон через спалах смертельної пневмонії, яку викликає новий вид коронавірусу. У такий спосіб влада спробувала врятувати мешканців країни від захворювання.
Що треба знати про коронавірус 2019-nCoV:
- Станом на 7 лютого від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 639 людей. Загальна кількість інфікованих – 31 500 особа по всьому світу.
- Від хвороби помирають приблизно 9% інфікованих.
- Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила глобальну надзвичайну ситуацію зі здоров'ям.
- В Україні жоден випадок підозри на коронавірус не підтвердився.
- До Китаю тимчасово припинили групові тури.
- Посольство України в КНР радить утриматись від поїздок до країни, де вирує епідемія.
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