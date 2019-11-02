У кого краще почуття гумору: в жінок чи чоловіків

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Почуття гумору
Почуття гумору / unsplash.com

Учасники опитувань сходяться на думці, що чоловіки жартують смішніше жінок. Дослідження проводили серед звичайних людей, а не професійних коміків.

До таких висновків прийшли вчені з США та Великобританії, які провели метааналіз 28 досліджень. Загальна вибірка склала п'ять тисяч людей.

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При цьому респондентів просили оцінити жарти без вказівки авторства. У 63% випадків опитані вважали кращими жарти чоловіків. Уточнюється, що в експериментах брали участь не професійні коміки, а звичайні люди.

Жарти чоловіків більше подобаються людям
Жарти чоловіків більше подобаються людям

Добровольців просили придумати смішні написи до коміксів, а потім неупереджених учасників просили оцінити їх творчість.

Автори дослідження підкреслюють, що висновки стосуються лише середньостатистичних жінок і чоловіків. Дослідник Джил Грінгросс вважає, що гумор відіграє еволюційну роль: допомагає чоловікові зацікавити жінку. У свою чергу, жінки оцінюють за дотепністю інтелект потенційного партнера. 

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Психологія
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