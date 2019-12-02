У Конго бойовики напали на табір боротьби з Еболою: є загиблі

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Напади в Конго на центр боротьби з Еболою / ООН

В один день відбулось два напади: в загальному житловому таборі в Біакато-Майнс і в координаційному бюро по боротьбі з Еболою в Манджіні.

Від дій терористів загинули 4 робітники й 5 отримали поранення, повідомила пресслужба ВООЗ 28 листопада.

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Серед загиблих – член групи по вакцинації, двоє водіїв і співробітник поліції. Один співробітник ВООЗ отримав поранення. 


Карта терористичних атак на центри по боротьбі з Еболою

Після атак, з району шахт Бікато евакуювали всіх співробітників всесвітньої організації охорони здоров'я.

Як повідомляє ООН, напади на працівників охорони здоров'я, лікувальні центри та громади, які змагаються з лихоманкою Ебола в провінціях Ітурі почалися у 2018 році.

Збройні групи продовжують переслідувати людей в східній частині ДРК. Востаннє напад здійснили Союзні демократичні сили (АДС) в селі Оіче, що недалеко від Бені. Тоді загинуло щонайменше 19 осіб. 

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я Жертви Конго Вірус Ебола ВООЗ ООН
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