У Конго бойовики напали на табір боротьби з Еболою: є загиблі
В один день відбулось два напади: в загальному житловому таборі в Біакато-Майнс і в координаційному бюро по боротьбі з Еболою в Манджіні.
Від дій терористів загинули 4 робітники й 5 отримали поранення, повідомила пресслужба ВООЗ 28 листопада.
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Серед загиблих – член групи по вакцинації, двоє водіїв і співробітник поліції. Один співробітник ВООЗ отримав поранення.
Карта терористичних атак на центри по боротьбі з Еболою
Після атак, з району шахт Бікато евакуювали всіх співробітників всесвітньої організації охорони здоров'я.
Як повідомляє ООН, напади на працівників охорони здоров'я, лікувальні центри та громади, які змагаються з лихоманкою Ебола в провінціях Ітурі почалися у 2018 році.
Збройні групи продовжують переслідувати людей в східній частині ДРК. Востаннє напад здійснили Союзні демократичні сили (АДС) в селі Оіче, що недалеко від Бені. Тоді загинуло щонайменше 19 осіб.
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