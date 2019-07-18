У Конго може початись нова масштабна епідемія еболи, – ВООЗ

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Вірус еболи
Вірус еболи / Фото з відкритих джерел

З серпня минулого року в конголезькому місті Гома від лихоманки загинуло 1700 людей. ВООЗ вважає, що хвороба знову набуває масштабів епідемії.

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) надала міжнародний статус та оголосила глобальне попередження щодо вірусу еболи у Конго, оскільки за масштабністю це другий в історії спалах цього вірусу.

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З 2005 року ВООЗ оголошувала надзвичайний міжнародний стан усього п'ять разів

Віруси наразі були виявлені у двох провінціях Демократичної Республіки Конго. У звіті сказано, що "через рік після спалаху з’являються тривожні ознаки можливого поширення епідемії".

 
Що таке ебола?
Ебола — страшний вірус, що має в собі потрохи від кору, сказу та деяких легеневих вірусів. Симптомами хвороби є лихоманка, блювота, діарея, біль у м’язах. Вірус не проникає до організму повітряно-крапельним шляхом, а проходить через уразливі ділянки шкіри та відкриті рани. У 50% випадках уражені еболою помирають.

Востаннє вірус еболи спалахнув у 2014-2015 роках, коли від захворювання загинуло близько 11 тисяч жителів Західної Африки.

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Теги: Новини України Здоров'я Здорове життя Вірус Ебола Жертви Африка ВООЗ
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