У Конго вилікували останню пацієнтку з лихоманкою Ебола

В Демократичній Республіці Конго перемогли спалах лихоманки Ебола. 3 березня вилікувалася остання жінка.

З цієї нагоди лікарі, які вилікували хворих, влаштували танець. Про це повідомляє пресцентр Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Також на тему: Вперше офіційно затвердили вакцину проти Еболи

Останньою хворою була жінка на ім'я Масіка Семіда. У вівторок, 3 березня, її виписали додому з лікувального центру.

Лихоманка Ебола – що це? Ебола – страшний вірус, що має в собі потрохи від кору, сказу та деяких легеневих вірусів. Симптомами хвороби є лихоманка, блювота, діарея, біль у м’язах. Вірус не проникає до організму повітряно-крапельним шляхом, а проходить через уразливі ділянки шкіри та відкриті рани. У 50% випадках уражені еболою помирають.



An emotional day in #Beni #DRC as Masiko, the last #Ebola patient in DRC leaves the Ebola treatment centre in #Beni! Our @WHO team was delighted to share this victory with Masiko, @MinSanteRDC, our partners, & the people of Beni. pic.twitter.com/2OQ1N14x1e — WHO African Region (@WHOAFRO) March 3, 2020

Спалах Еболи у Конгу тривав з 2018 року та забрав життя близько 2200. З 2005 року ВООЗ оголошувала надзвичайний міжнародний стан п'ять разів.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.