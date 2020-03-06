У Конго вилікували останню пацієнтку з лихоманкою Ебола
В Демократичній Республіці Конго перемогли спалах лихоманки Ебола. 3 березня вилікувалася остання жінка.
З цієї нагоди лікарі, які вилікували хворих, влаштували танець. Про це повідомляє пресцентр Всесвітньої організації охорони здоров'я.
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Останньою хворою була жінка на ім'я Масіка Семіда. У вівторок, 3 березня, її виписали додому з лікувального центру.
Лихоманка Ебола – що це?
Ебола – страшний вірус, що має в собі потрохи від кору, сказу та деяких легеневих вірусів. Симптомами хвороби є лихоманка, блювота, діарея, біль у м’язах. Вірус не проникає до організму повітряно-крапельним шляхом, а проходить через уразливі ділянки шкіри та відкриті рани. У 50% випадках уражені еболою помирають.
Спалах Еболи у Конгу тривав з 2018 року та забрав життя близько 2200. З 2005 року ВООЗ оголошувала надзвичайний міжнародний стан п'ять разів.
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