У Кременчуці на карантин закрили лікарню – там зафіксували сплеск коронавірусу серед медиків
На Полтавщині, а саме у Кременчуці на карантин закрили центральну районну лікарню. У всіх приміщеннях установи проведуть дезінфекцію.
У Кременчуці більш ніж половина від загальної кількості хворих – медики та члени їхніх сімей, повідомляє пресслужба Кременчуцької міської ради.
Важливо Коронавірус в Україні: статистика та кількість заражених
Відомо, що з 85 випадків захворювання на COVID-19, зафіксованих у місті, 43 – медпрацівники центральної районної лікарні та їхні родичі.
Повідомляється, що з 85 підтверджених захворювань, 43 - медпрацівники ЦРЛ та члени їх сімей.
Вчора в Центральну районну лікарню приїжджала комісія з обласного департаменту охорони здоров'я, і було прийнято рішення про закриття лікувального закладу до стабілізації ситуації щодо захворювання працівників закладу на COVID-19 і проведення дезінфекції всіх приміщень лікарні,
– йдеться в повідомленні.
У міськраді зазначили, що у місті щодня фіксують нові випадки захворювання на коронавірус, пов'язані із ЦРЛ. Міський голова Віталій Малецький закликав мешканців міста, які контактували з працівниками або пацієнтами лікарні, повідомити про це свого сімейного лікаря. За його словами, сімейний лікар повинен направити таких людей на ПЛР тестування, аби виключити можливість захворювання на COVID-19.
Чим відрізняються тести на коронавірус / Інфографіка 24 канал
Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.
Читайте також
-
Медикам – рабство, пацієнтам – смерть, Зеленському – рейтинг, – Супрун про скасування медреформисьогодні , 12:04
-
COVID-19 у Києві: підтвердили ще одну смерть від недуги, число хворих зрослосьогодні , 12:14
-
В Україні у 12 697 людей виявили коронавірус: за добу підтвердили 366 випадківсьогодні , 09:14