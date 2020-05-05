У Кременчуці на карантин закрили лікарню – там зафіксували сплеск коронавірусу серед медиків

На Полтавщині, а саме у Кременчуці на карантин закрили центральну районну лікарню. У всіх приміщеннях установи проведуть дезінфекцію.

У Кременчуці більш ніж половина від загальної кількості хворих – медики та члени їхніх сімей, повідомляє пресслужба Кременчуцької міської ради.

Важливо Коронавірус в Україні: статистика та кількість заражених

Відомо, що з 85 випадків захворювання на COVID-19, зафіксованих у місті, 43 – медпрацівники центральної районної лікарні та їхні родичі.

Повідомляється, що з 85 підтверджених захворювань, 43 - медпрацівники ЦРЛ та члени їх сімей.

Вчора в Центральну районну лікарню приїжджала комісія з обласного департаменту охорони здоров'я, і було прийнято рішення про закриття лікувального закладу до стабілізації ситуації щодо захворювання працівників закладу на COVID-19 і проведення дезінфекції всіх приміщень лікарні,

– йдеться в повідомленні.

У міськраді зазначили, що у місті щодня фіксують нові випадки захворювання на коронавірус, пов'язані із ЦРЛ. Міський голова Віталій Малецький закликав мешканців міста, які контактували з працівниками або пацієнтами лікарні, повідомити про це свого сімейного лікаря. За його словами, сімейний лікар повинен направити таких людей на ПЛР тестування, аби виключити можливість захворювання на COVID-19.



Чим відрізняються тести на коронавірус / Інфографіка 24 канал

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.