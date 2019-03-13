У Криму оголосили карантин через сказ шакалів
На сході окупованого Криму оголосили карантин через зафіксований випадок сказу на території мисливського угіддя "Мисовська" в Ленінському районі півострова. Це – місце відстрілу шакалів.
Неблагополучною визнана територія радіусом 2 кілометри біля села Азовське, повідомили в управлінні Россільгоспнагляду в окупованому Криму і Севастополі.
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У період карантину заборонена торгівля тваринами, вивезення їх із території, проведення виставок, а також навчальні заходи з собаками,
– наголосили у відомстві.
Що відомо про сказ? Особливо небезпечне вірусне захворювання. Недуга протікає з важким ураженням нервової системи і, як правило, завершуються смертю. Головним джерелом поширення сказу є дикі м'ясоїдні тварини (лисиці, єнотовидні собаки, корсаки, вовки, щурі), а також безпритульні собаки та коти.
Що робити, якщо вкусила дика тварина?
- Негайно та ретельно промийте уражене місце великою кількістю води з милом. Ця проста процедура може врятувати життя.
- Продезінфікуйте рану антисептиком на основі спирту чи йоду.
- Зверніться по допомогу до найближчого медичного закладу. Якщо ви не знаєте, чи була тварина здоровою – обов’язково зробіть щеплення вакциною.
- Зробіть профілактичне щеплення, якщо ваша робота пов’язана з ризиком зараження. Це стосується ветеринарів, лісників та тих, хто працює з тваринами.
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