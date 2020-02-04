У Криму у двох людей підозрюють коронавірус

Двох жителів Кримського півострова, які побували в Китаї, госпіталізували з підозрою на наявність коронавірусу.

Російські окупанти повідомили про двох мешканців півострова, яких перевіряють на наявність небезпечної хвороби. Мандрівники занедужали після повернення з Китаю, пише "Крим.Реалії" з посиланням на пресслужбу управління Роспотребнадзору у Криму і Севастополі.

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Всього за період моніторингу госпіталізували шістьох кримчан, але четверо з них уже перевірили на наявність вірусу і результат виявився негативним.

Щодо цих випадків проводиться повний комплекс передбачених протиепідемічних заходів, проведено лабораторне обстеження, організовано медичне спостереження за контактними особами. У чотирьох осіб при лабораторному контролі результати на інфікування новим коронавірусів негативні. Від двох осіб матеріал перебуває в роботі,

– сказано в повідомленні.

Що варто знати про коронавірус 2019-nCoV:

Станом на 4 лютого, від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 427 осіб . Загальна кількість інфікованих – понад 20 063 осіб по всьому світу.

. Загальна кількість інфікованих – понад 20 063 осіб по всьому світу. Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила глобальну надзвичайну ситуацію зі здоров'ям.

Наявність інфекції в Україні підозрювали, але жоден випадок не підтвердився.

підозрювали, але жоден випадок не підтвердився. Від коронавірусу помирають в середньому 9% інфікованих.

Більшість жертв – люди похилого віку, які страждають від інших супутніх захворювань, таких як Паркінсона чи діабет.

Туристичні компанії та онлайн-агентства тимчасово припинили організацію групових турів до Китаю.

МАУ виконало два рейси, аби евакуювати українців з КНР.

Посольство України в КНР радить утриматись від поїздок до країни, у якій вирує епідемія.