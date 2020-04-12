24 Канал Техно Lifestyle Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
more

У Кривому Розі через хвору на коронавірус жінку ізолювали понад 100 людей: деталі

-
Через хвору на коронавірус жінку у Кривому Розі ізолювали понад сотню людей / Ілюстративне фото / Getty images

Із хворою на COVID-19 жінкою у Кривому Розі контактували понад сотню людей. Серед них є й медики. Річ у тім, що жінці спочатку поставили діагноз ГРВІ та лікували як звичайну пацієнтку у лікарні.

Так, жінку госпіталізували до лікарні №3 6 квітня. Відповідну рекомендацію надав її сімейний лікар. За діагнозом ГРВІ пацієнтці почали надавати необхідне лікування. Про це інформує "Радіо Свобода".

Актуально Скількох українців вже перевірили на коронавірус: статистика від МОЗ

Діагноз коронавірусної інфекції лабораторно підтвердили аж ввечері 10 квітня. Того ж дня жінку перевели до базової інфекційної лікарні.

Однак, за час проведений у лікарні жінка встигла сконтактувати з багатьма людьми, – їх понад 100. Всі вони зараз ізольовані.

Станом на ранок 11 квітня пацієнтам і медперсоналу лікарні, де жінка спершу перебувала, зробили експрес-тести. У двох з них результати – слабопозитивні, у трьох – позитивні. Усіх людей обстежать методом ПЛР.

Родина жінки також перебуває на самоізоляції вдома.

Приміщення, де перебувала хвора, вже продезінфікували.

Спалах COVID-19 на Дніпропетровщині Обшуки в біблійній школі та блокпости: кадри з життя Першотравенська під час COVID-19

Яка ситуація з коронавірусом на Дніпропетровщині? Станом на 11 квітня на Дніпропетровщині виявили 58 випадків захворювання на коронавірус. Один зі спалахів стався у шахтарському місті Першотравенськ – 27 випадків.

Автор: Ірина Вихрущ
Теги: Новини Здоров'я Новини Кривого Рогу Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Здоров'я Лікування
Коментарі

Читайте також

сьогодні , 04:49 Приклад для України: як у Польщі і карантин не порушили, і великодні кошики освятили – відео
Новини світу 24648
сьогодні , 05:22 Коронавірус у США: Трамп запровадив режим катастрофи у всіх штатах вперше в історії країни
Лікування 35998
сьогодні , 06:00 Новини про коронавірус 11 квітня: перші випадки на Миколаївщині, антирекорди в США та РФ
Новини України 38205
11 квітня , 22:36 Белла Хадід влаштувала еротичну зйомку для відомо глянцю вдома: сміливі фото 18+
Новини шоу-бізнесу 5318
сьогодні , 00:45 Скільки українців хворіють на COVID-19 за кордоном – нові дані МЗС: одужали ще 4 людей
Лікування 36218
11 квітня , 22:56 Коронавірус на Львівщині: від COVID-19 померла п'ята людина
Лікування 6606
сьогодні , 09:13 Чорнобильська зона палає вже дев'ятий день: останні новини і відео
Новини України 52590
11 квітня , 22:41 Мастер Шеф Професіонали 2 сезон 7 випуск: неочікуване рішення суддів на битві чорних фартухів
Новини шоу-бізнесу 3844
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
сьогодні 07:40 Як перебігає коронавірус у людини та як змінюються симптоми впродовж хвороби: інфографіка
Анастасія Кушпіт
10 квітня 06:40 Що робити, якщо підозрюєте у себе коронавірус: інструкція
Анастасія Лукашевська
9 квітня 18:36 Топ 5 міфів про віддалену роботу: як не втратити ефективність
Олександр Бевза
9 квітня 09:13 Плаквеніл проти коронавірусу: препарат, яким лікуватимуть українців
Анастасія Кушпіт
7 квітня 15:15 Що їсти, щоб бути здоровим: головне про харчування
Анастасія Лукашевська

Новини
Більше новин