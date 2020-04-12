У Кривому Розі через хвору на коронавірус жінку ізолювали понад 100 людей: деталі

Із хворою на COVID-19 жінкою у Кривому Розі контактували понад сотню людей. Серед них є й медики. Річ у тім, що жінці спочатку поставили діагноз ГРВІ та лікували як звичайну пацієнтку у лікарні.

Так, жінку госпіталізували до лікарні №3 6 квітня. Відповідну рекомендацію надав її сімейний лікар. За діагнозом ГРВІ пацієнтці почали надавати необхідне лікування. Про це інформує "Радіо Свобода".

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Діагноз коронавірусної інфекції лабораторно підтвердили аж ввечері 10 квітня. Того ж дня жінку перевели до базової інфекційної лікарні.

Однак, за час проведений у лікарні жінка встигла сконтактувати з багатьма людьми, – їх понад 100. Всі вони зараз ізольовані.

Станом на ранок 11 квітня пацієнтам і медперсоналу лікарні, де жінка спершу перебувала, зробили експрес-тести. У двох з них результати – слабопозитивні, у трьох – позитивні. Усіх людей обстежать методом ПЛР.

Родина жінки також перебуває на самоізоляції вдома.

Приміщення, де перебувала хвора, вже продезінфікували.

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