У Кривому Розі через хвору на коронавірус жінку ізолювали понад 100 людей: деталі
Із хворою на COVID-19 жінкою у Кривому Розі контактували понад сотню людей. Серед них є й медики. Річ у тім, що жінці спочатку поставили діагноз ГРВІ та лікували як звичайну пацієнтку у лікарні.
Так, жінку госпіталізували до лікарні №3 6 квітня. Відповідну рекомендацію надав її сімейний лікар. За діагнозом ГРВІ пацієнтці почали надавати необхідне лікування. Про це інформує "Радіо Свобода".
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Діагноз коронавірусної інфекції лабораторно підтвердили аж ввечері 10 квітня. Того ж дня жінку перевели до базової інфекційної лікарні.
Однак, за час проведений у лікарні жінка встигла сконтактувати з багатьма людьми, – їх понад 100. Всі вони зараз ізольовані.
Станом на ранок 11 квітня пацієнтам і медперсоналу лікарні, де жінка спершу перебувала, зробили експрес-тести. У двох з них результати – слабопозитивні, у трьох – позитивні. Усіх людей обстежать методом ПЛР.
Родина жінки також перебуває на самоізоляції вдома.
Приміщення, де перебувала хвора, вже продезінфікували.
Спалах COVID-19 на Дніпропетровщині Обшуки в біблійній школі та блокпости: кадри з життя Першотравенська під час COVID-19
Яка ситуація з коронавірусом на Дніпропетровщині? Станом на 11 квітня на Дніпропетровщині виявили 58 випадків захворювання на коронавірус. Один зі спалахів стався у шахтарському місті Першотравенськ – 27 випадків.
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