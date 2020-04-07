У Кропивницькому на коронавірус захворів 21 медик: в області вже 54 випадки зараження
У Кіровоградській області на коронавірус захворіли 54 людини й 1 людина померла через ускладнення, спричинені COVID-19.
Коронавірус виявили у 21 медпрацівника, повідомляє пресслужба Кіровоградської ОДА.
До теми У МОЗ спрогнозували, коли Україна повернеться до нормального життя
Голова Кіровоградської ОДА Андрій Балонь розповів, що серед хворих – 18 працівників обласного госпіталю та 3 працівників обласної лікарні.
Коронавірус у Кіровоградській області: де зафіксували спалах
- Кропивницький – 40 людей;
- Кропивницький район – 6 людей;
- Долинський район – 3;
- Компаніївський район – 1;
- Маловисківський район – 1;
- Вільшанський район – 1.
Загалом, у 23 пацієнтів легкий перебіг захворювання, через що вони перебувають вдома на самоізоляції. Натомість ще 30 людей довелося госпіталізувати й 9 з них перебувають у важкому стані.
9 пацієнтів знаходяться у важкому стані з причин, непов'язаних безпосередньо з COVID-19. Зокрема йдеться про серцево-судинні захворювання, політравми й кому. 17 пацієнтів – у середньому стані важкості, 4 пацієнти – у стані ближче до задовільного,
– йдеться у повідомленні.
Симптоми коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу
Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.
Читайте також
-
В Україні тяжкий перебіг COVID-19 очікується в 5% випадках, – лікар-інфекціоністсьогодні , 06:35
-
Як не захворіти на коронавірус: найважливіші засоби профілактикисьогодні , 13:30
-
В Олександрівській лікарні в Києві помер пацієнт з коронавірусом, ще один у важкому станісьогодні , 10:41
-
У Збройних силах України зафіксували першу смерть від коронавірусусьогодні , 11:36
-
Головний лікар Чернівецької лікарні захворів на коронавірус COVID-19сьогодні , 12:53
-
У МОЗ спрогнозували, коли Україна повернеться до нормального життясьогодні , 11:52