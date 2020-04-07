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У Кропивницькому на коронавірус захворів 21 медик: в області вже 54 випадки зараження

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Коронавірус у Кропивницькому: останні новини / Ілюстративне фото

У Кіровоградській області на коронавірус захворіли 54 людини й 1 людина померла через ускладнення, спричинені COVID-19.

Коронавірус виявили у 21 медпрацівника, повідомляє пресслужба Кіровоградської ОДА.

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Голова Кіровоградської ОДА Андрій Балонь розповів, що серед хворих – 18 працівників обласного госпіталю та 3 працівників обласної лікарні.

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  • Кропивницький – 40 людей;
  • Кропивницький район – 6 людей;
  • Долинський район – 3;
  • Компаніївський район – 1;
  • Маловисківський район – 1;
  • Вільшанський район – 1.

Загалом, у 23 пацієнтів легкий перебіг захворювання, через що вони перебувають вдома на самоізоляції. Натомість ще 30 людей довелося госпіталізувати й 9 з них перебувають у важкому стані. 

9 пацієнтів знаходяться у важкому стані з причин, непов'язаних безпосередньо з COVID-19. Зокрема йдеться про серцево-судинні захворювання, політравми й кому. 17 пацієнтів – у середньому стані важкості, 4 пацієнти – у стані ближче до задовільного,
– йдеться у повідомленні.

Коронавірус Симптоми
Симптоми коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Коронавірус COVID-19 Новини Здоров'я Здоров'я Лікування Коронавірус в Україні Лікарня Новини Кропивницького
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