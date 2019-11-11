У квартирах більше грибків та бактерій, ніж у сільських оселях

Виявилось, що не зважаючи на використання різноманітних миючих та очисних засобів, у типовій міській квартирі мешкає значно більше грибків, мікробів та бактерій, ніж у "сільських" будинках.

У містах та мегаполісах проживає понад половини населення, поширення багатьох інфекційних хвороб знизилось, проте астма та алергії стали зустрічатись частіше, повідомляє Nature Microbiology.

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Аби порівняти мікрофлору найрізноманітніших осель, дослідники відправилися в Південну Америку. Там вони вивчили як і найізольованіші поселення Амазонії, так і квартири бразильського Манауса, у якому мешкає понад два мільйони осіб.

Загалом, вчені збирали зразки з побутових предметів, шкіри людей та шерсті домашніх тварин серед дикої природи, у сільських будинках, невеличких містечках та у будинках й квартирах мегаполісу.



Чому у квартирі з'являється грибок

Фахівці врахували частоту прибирання та використання засобів для чищення і виявили, що в більш урбаністичних умовах найбільша різноманітність хімічних речовин та засобів особистої гігієни. Також, на відміну від сільських будинків, там часто траплялися сліди протимікробних та навіть медичних препаратів.

Дослідники виявили, що в міських квартирах не лише значно частіше трапляються грибки, а й що їх склад набагато різноманітніший.

Цілком ймовірно, що часте використання дезінфекційних засобів вбиває якраз ті бактерії, які повинні захищати від небажаних мікроорганізмів, тим самим даючи останнім можливість процвітати та успішно розмножуватись. Також в міських квартирах зазвичай вища температура та вологість, менше сонячних променів, а повітря містить більше діоксиду вуглецю – це усі умови для вдалого розмноження грибків.

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