У Латвії можна купити ліки в розстрочку

У латвійських аптеках з'явилася нова послуга – "ліки в розстрочку".

Послугою можуть скористатися не всі, а лише люди похилого віку – від 55 до 75 років, пише sputnik.

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"Кредит на ліки" видають людям, у яких немає грошей, щоб придбати всі призначені лікарем рецептурні ліки відразу, але можуть собі дозволити розраховуватися за них поступово.

Купуючи рецептурні ліки в аптеці, клієнт зможе вибирати – платити за них відразу або оформити оплату частинами в банку, якщо загальна сума ліків становитиме від 30 до 150 євро. Розраховуватися за ліки потрібно буде протягом 3-6 місяців з можливістю дострокової виплати. При цьому додаткових плат ніяких стягуватися не буде.



Латвійці не купують ліки через високу вартість

В Латвії активно обговорюється необхідність переглянути цінову політику ліків. Як розповіла голова Латвійського товариства лікарів, медикаменти такі дорогі, що пацієнти їх просто не купують.

Українці за останній рік значно збільшили свої витрати на ліки. У 2018 році вони витратили майже 70 мільярдів гривень на медикаменти. Це на 25% більше, аніж у попередні роки.

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