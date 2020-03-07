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У лідера Демократичної партії Італії діагностували коронавірус

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Нікола Зінгаретті / Фото з відкритих джерел

У лідера Демократичної партії, яка входить у керівну коаліцію, Італії Ніколи Зінгаретті діагностували зараження коронавірусом Covid-19.

Про це політик повідомив на своїй сторінці у фейсбуці, опублікувавши короткий ролик.

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"Лікарі сказали, що у мене позитивний результат на Covid-19 . Я в порядку, але доведеться залишитися вдома на кілька днів. Звідси я буду продовжувати стежити за роботою, яку належить зробити. Тримаймося і до швидкої зустрічі", – сказав італієць.

Станом на 7 березня від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померло 3 491 хворий. Загальна кількість інфікованих – 102 084 осіб по всьому світу. Втім, є і хороші новини – одужали понад 57 тисяч людей.

Всього в Італії підтверджено 4636 випадків зараження коронавірусом і 197 смертей.

У лідера Демократичної партії Італії діагностували коронавірус: дивіться відео

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Новини Здоров'я Коронавірус Covid-19 Здоров'я Здорове життя
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