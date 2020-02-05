У лікаря, якого хотіли арештувати за перші повідомлення про коронавірус, діагностували вірус
На початку січня влада Китаю намагалися приховати новини про коронавірус. Лікар розповів, що коли виявив перші підозрілі спалахи вірусу, хотів попередити про захворювання колег-медиків, але до нього прийшла поліція.
30 грудня лікар Лі Веньлян попереджаючи колег про спалах хвороби, написав їм в чат-групу та порадив носити захисний одяг, аби уникнути зараження, пише BBC.
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Тоді доктор Лі не знав, що виявлена хвороба була абсолютно новим коронавірусом.
Згодом до нього прийшли з Бюро громадської безпеки та наказали підписати лист, у якому його звинувачували у "неправдивих коментарях", що "серйозно порушували громадський порядок".
Він був одним з восьми осіб, які перебували під слідством за "поширення пліток". У перші кілька тижнів січня посадовці наполягали, що коронавірус може передаватися лише від тварини до людини. Тому не було жодних інструкцій для захисту лікарів.
У листі лікаря закликали заспокоїтись і поміркувати над своєю поведінкою/Фото:LI WENLIANG
Вже за тиждень після візиту поліції доктор Лі лікував жінку з глаукомою, яка була хвора на новий коронавірус. Він про це, звичайно, не знав, а відтак не використовував ні маски, ні спецодягу, ні окулярів.
У своєму дописі на Weibo лікар розповів, що 10 січня у нього почався кашель, наступного дня підвищилась температура, а за два дні його госпіталізували. Його батьки також захворіли й потрапили до лікарні.
20 січня Китай оголосив надзвичайний стан через спалах коронавірусу. Доктор Лі каже, що його кілька разів тестували на коронавірус, і всі результати були негативні. Втім, 30 січня тест таки показав позитивний результат, коронавірус підтвердили.
- регулярно мийте руки з милом;
- закривайте ніс та рот, коли чхаєте;
- термічно обробляйте м'ясо, яйця та рибу;
- мийте фрукти та овочі;
- уникайте тісного контакту з тими, хто проявляє симптоми респіраторних захворювань, такі як кашель і чхання;
- уникайте диких тварин та не відвідуйте ферми.
Що варто знати про коронавірус 2019-nCoV:
- Станом на 5 лютого, від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 493 людини. Загальна кількість інфікованих – понад 24 560 осіб по всьому світу.
- Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила глобальну надзвичайну ситуацію зі здоров'ям.
- Наявність інфекції в Україні підозрювали, але жоден випадок не підтвердився.
- Від коронавірусу помирають в середньому 9% інфікованих.
- Більшість жертв – люди похилого віку, які страждають від інших супутніх захворювань, таких як Паркінсона чи діабет.
- Туристичні компанії та онлайн-агентства тимчасово припинили організацію групових турів до Китаю.
- Посольство України в КНР радить утриматись від поїздок до країни, у якій вирує епідемія.
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