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У Лондоні хвора коронавірусом жінка поїхала до лікарні на таксі: влада закликає до самоізоляції

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У Лондоні хвора коронавірусом жінка поїхала до лікарні на таксі / Getty Images

У Великобританії зросла кількість інфікованих коронавірусом осіб. Британські медики стурбовані тим, що днями одна хвора жінка з симптомами коронавірусу поїхала до лондонської лікарні на таксі, замість того, щоб викликати швидку допомогу і очікувати на неї вдома.

Вперше підтвердили випадок зараження коронавірусом у Лондоні. Хвора жінка сама приїхала в лікарню, викликавши собі Uber. Через це владі довелося ретельно відстежити всіх людей, з ким вона могла контактувати дорогою. Як пише видання BBC,  британська влада закликає при появі симптомів не виходити з дому і очікувати швидку.

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Головний лікар медичної установи Бен Тревіс розповів, що жінці негайно видали маску і ізолювали її від інших пацієнтів та відвідувачів. Пізніше її відвезли додому і попросили не виходити за поріг. Всі працівники лікарні, які мали контакт з інфікованою, відправлені також додому на 14 днів для "активного спостереження".

Кореспондент BBC з питань охорони здоров'я Нік Тріггл погоджується з тим, що треба самоізолюватися, якщо з'явилися відповідні симптоми.

Ні в якому разі не варто стрибати в "Убер" і відправлятися в приймальню, де скупчується велика кількість людей, в тому числі з ослабленим імунітетом. Незрозуміло, чому жінка, що стала дев'ятою зараженою коронавірусом, зробила це. Ймовірно, вона не чула цієї поради або занадто перелякалася,
– заявив Нік Тріггл.

У Лондоні хвора коронавірусом жінка поїхала до лікарні на таксі
У Лондоні хвора коронавірусом жінка поїхала до лікарні на таксі / Getty Images

За словами британського професора Кріса Вітта, заходи зі стримування вірусу та ізоляція – це дві найважливіші речі. Медики ставлять перед собою два завдання – зупинити поширення вірусу і затримати можливий спалах, якщо він таки трапиться.

Що варто знати про коронавірус 2019-nCoV:

  • Станом на 14 лютого, від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 1383 людини. Загальна кількість інфікованих – понад 64 тисячі осіб по всьому світу.
  • Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила глобальну надзвичайну ситуацію зі здоров'ям.
  • Наявність інфекції в Україні підозрювали, але жоден випадок не підтвердився.
  • Від коронавірусу помирають в середньому 9% інфікованих.
  • Більшість жертв – люди похилого віку, які страждають від інших супутніх захворювань, таких як Паркінсона чи діабет.
  • Туристичні компанії та онлайн-агентства тимчасово припинили організацію групових турів до Китаю.
  • Посольство України в КНР радить утриматись від поїздок до країни, у якій вирує епідемія.


Міфи та правда про коронавірус/Інфографіка 24 каналу

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Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Медицина
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