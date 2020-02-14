У Лондоні хвора коронавірусом жінка поїхала до лікарні на таксі: влада закликає до самоізоляції

У Великобританії зросла кількість інфікованих коронавірусом осіб. Британські медики стурбовані тим, що днями одна хвора жінка з симптомами коронавірусу поїхала до лондонської лікарні на таксі, замість того, щоб викликати швидку допомогу і очікувати на неї вдома.

Вперше підтвердили випадок зараження коронавірусом у Лондоні. Хвора жінка сама приїхала в лікарню, викликавши собі Uber. Через це владі довелося ретельно відстежити всіх людей, з ким вона могла контактувати дорогою. Як пише видання BBC, британська влада закликає при появі симптомів не виходити з дому і очікувати швидку.

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Головний лікар медичної установи Бен Тревіс розповів, що жінці негайно видали маску і ізолювали її від інших пацієнтів та відвідувачів. Пізніше її відвезли додому і попросили не виходити за поріг. Всі працівники лікарні, які мали контакт з інфікованою, відправлені також додому на 14 днів для "активного спостереження".

Кореспондент BBC з питань охорони здоров'я Нік Тріггл погоджується з тим, що треба самоізолюватися, якщо з'явилися відповідні симптоми.

Ні в якому разі не варто стрибати в "Убер" і відправлятися в приймальню, де скупчується велика кількість людей, в тому числі з ослабленим імунітетом. Незрозуміло, чому жінка, що стала дев'ятою зараженою коронавірусом, зробила це. Ймовірно, вона не чула цієї поради або занадто перелякалася,

– заявив Нік Тріггл.



У Лондоні хвора коронавірусом жінка поїхала до лікарні на таксі / Getty Images

За словами британського професора Кріса Вітта, заходи зі стримування вірусу та ізоляція – це дві найважливіші речі. Медики ставлять перед собою два завдання – зупинити поширення вірусу і затримати можливий спалах, якщо він таки трапиться.

Що варто знати про коронавірус 2019-nCoV:

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Більшість жертв – люди похилого віку, які страждають від інших супутніх захворювань, таких як Паркінсона чи діабет.

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Міфи та правда про коронавірус/Інфографіка 24 каналу

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