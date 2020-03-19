У Лондоні розпочалося будівництво мобільних моргів для людей, які померли від ускладнень, викликаних Covid-19.

Про це пише видання The Sun.

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Рішення про будівництво було прийнято після того, як кількість хворих у Великій Британії зросла до 2626 і було зафіксовано 104 летальних випадки.

Крім того, прем'єр-міністр таки закликав усіх працювати вдома та ввів низку обмежень, зокрема рішення про тимчасове закриття шкіл і лондонського метро.

Один морг вже побудували в районі Вестмінстер і він розрахований на розміщення 102 тіл. Нова конструкція виглядає, як намет.

У Лондоні збудували окремий морг для тих, хто помер від коронавірусу / Фото: The Sun

Основне про коронавірус у світі

Станом на 19 березня у світі зареєстрували понад 219 тисяч випадків зараження коронавірусом, 85 тисяч людей – одужали. Померли – майже 9 тисяч.

зараження коронавірусом, 85 тисяч людей – одужали. Померли – майже 9 тисяч. Найбільше інфікованих – у Китаї та Італії . Однак за останню добу (18 березня) у Китаї не зареєстрували жодного нового випадку зараження всередині країни, натомість в Італії – пік поширення коронавірусу.

та . Однак за останню добу (18 березня) у Китаї не зареєстрували жодного нового випадку зараження всередині країни, натомість в Італії – пік поширення коронавірусу. У Британії клінічно підтвердили понад 2,5 тисячі випадків недуги, померли 104 людини.

клінічно підтвердили понад 2,5 тисячі випадків недуги, померли 104 людини. Для обмеження поширення інфекції низка країн вже ввела відповідні заходи – перекрила кордони, зупинила авіасполучення та оголосила режим надзвичайного стану.

В Україні зареєстровано 17 випадків захворювання коронавірусом, два з них летальні.

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Коронавірус у цифрах / Інфографіка 24 каналу

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