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У Лондоні збудували окремий морг для тих, хто помер від коронавірусу

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У Лондоні збудували окремий морг для тих, хто помер від коронавірусу / The Sun

У Лондоні розпочалося будівництво мобільних моргів для людей, які померли від ускладнень, викликаних Covid-19.

Про це пише видання The Sun

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Рішення про будівництво було прийнято після того, як кількість хворих у Великій Британії зросла до 2626 і було зафіксовано 104 летальних випадки.

Крім того, прем'єр-міністр таки закликав усіх працювати вдома та ввів низку обмежень, зокрема рішення про тимчасове закриття шкіл і лондонського метро.

Один морг вже побудували в районі Вестмінстер і він розрахований на розміщення 102 тіл. Нова конструкція виглядає, як намет. 

У Лондоні збудували окремий морг для тих, хто помер від коронавірусу / Фото: The Sun

Основне про коронавірус у світі

  • Станом на 19 березня у світі зареєстрували понад 219 тисяч випадків зараження коронавірусом, 85 тисяч людей – одужали. Померли – майже 9 тисяч.
  • Найбільше інфікованих – у Китаї та Італії. Однак за останню добу (18 березня) у Китаї не зареєстрували жодного нового випадку зараження всередині країни, натомість в Італії – пік поширення коронавірусу.
  • У Британії клінічно підтвердили понад 2,5 тисячі випадків недуги, померли 104 людини.
  • Для обмеження поширення інфекції низка країн вже ввела відповідні заходи – перекрила кордони, зупинила авіасполучення та оголосила режим надзвичайного стану.
  • В Україні зареєстровано 17 випадків захворювання коронавірусом, два з них летальні.


Коронавірус у цифрах / Інфографіка 24 каналу

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Коронавірус в Україні: скільки людей заразилися
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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Коронавірус Covid-19 Велика Британія Лондон Здоров'я Здорове життя
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