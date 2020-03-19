У Лондоні збудували окремий морг для тих, хто помер від коронавірусу
У Лондоні розпочалося будівництво мобільних моргів для людей, які померли від ускладнень, викликаних Covid-19.
Про це пише видання The Sun.
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Рішення про будівництво було прийнято після того, як кількість хворих у Великій Британії зросла до 2626 і було зафіксовано 104 летальних випадки.
Крім того, прем'єр-міністр таки закликав усіх працювати вдома та ввів низку обмежень, зокрема рішення про тимчасове закриття шкіл і лондонського метро.
Один морг вже побудували в районі Вестмінстер і він розрахований на розміщення 102 тіл. Нова конструкція виглядає, як намет.
У Лондоні збудували окремий морг для тих, хто помер від коронавірусу / Фото: The Sun
Основне про коронавірус у світі
- Станом на 19 березня у світі зареєстрували понад 219 тисяч випадків зараження коронавірусом, 85 тисяч людей – одужали. Померли – майже 9 тисяч.
- Найбільше інфікованих – у Китаї та Італії. Однак за останню добу (18 березня) у Китаї не зареєстрували жодного нового випадку зараження всередині країни, натомість в Італії – пік поширення коронавірусу.
- У Британії клінічно підтвердили понад 2,5 тисячі випадків недуги, померли 104 людини.
- Для обмеження поширення інфекції низка країн вже ввела відповідні заходи – перекрила кордони, зупинила авіасполучення та оголосила режим надзвичайного стану.
- В Україні зареєстровано 17 випадків захворювання коронавірусом, два з них летальні.
Коронавірус у цифрах / Інфографіка 24 каналу
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