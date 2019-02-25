У лондонському метро заборонили рекламу фаст-фуду заради дітей

У Лондоні з 25 лютого почала діяти заборона на розміщення реклами шкідливої їжі у всьому громадському транспорті.

Роблять це для боротьби з дитячим ожирінням, повідомляють у в транспортному управлінні Лондона.

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Реклама в міському транспорті не повинна містити продуктів харчування з високим вмістом жиру, солі та цукру. Діти, які згадують про шкідливу ​​їжу, кожен день бачачи рекламу, в два рази частіше страждають ожирінням.

Ми вживаємо заходів по боротьбі з дитячим ожирінням, прибираючи рекламу шкідливої ​​їжі в мережі громадського транспорту Лондона – це підтримують 82% лондонців,

– заявив мер Лондона Садок Хан.

Співробітники організації Cancer Research UK, яка досліджує онкологічні захворювання, зробили висновок, якщо міленіали (люди, які народилися з 1981 по 1999 рік) і далі будуть псувати їжу і ухилятися від роботи, то ризикують стати найтовстішим поколінням в історії. Серед західноєвропейських країн Британія лідирує за кількістю людей з ожирінням, проте про небезпеку зайвих кілограмів знають лише 15% жителів.

Надлишкову масу тіла у 2012 році мали 53 % жителів України і їх число постійно зростає. А загалом, населення Землі кожні десять років ставало на 1,5 кілограми важчим з 1975-го.

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