У лондонському метро заборонили рекламу фаст-фуду заради дітей
У Лондоні з 25 лютого почала діяти заборона на розміщення реклами шкідливої їжі у всьому громадському транспорті.
Роблять це для боротьби з дитячим ожирінням, повідомляють у в транспортному управлінні Лондона.
Читайте також: Вчені винайшли жорстокий, але дієвий спосіб перемогти ожиріння
Реклама в міському транспорті не повинна містити продуктів харчування з високим вмістом жиру, солі та цукру. Діти, які згадують про шкідливу їжу, кожен день бачачи рекламу, в два рази частіше страждають ожирінням.
Ми вживаємо заходів по боротьбі з дитячим ожирінням, прибираючи рекламу шкідливої їжі в мережі громадського транспорту Лондона – це підтримують 82% лондонців,
– заявив мер Лондона Садок Хан.
Співробітники організації Cancer Research UK, яка досліджує онкологічні захворювання, зробили висновок, якщо міленіали (люди, які народилися з 1981 по 1999 рік) і далі будуть псувати їжу і ухилятися від роботи, то ризикують стати найтовстішим поколінням в історії. Серед західноєвропейських країн Британія лідирує за кількістю людей з ожирінням, проте про небезпеку зайвих кілограмів знають лише 15% жителів.
Надлишкову масу тіла у 2012 році мали 53 % жителів України і їх число постійно зростає. А загалом, населення Землі кожні десять років ставало на 1,5 кілограми важчим з 1975-го.
Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.