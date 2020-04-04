У Луцьку COVID-19 виявили у медиків, які проводили розтин померлого з коронавірусом

Медики, які проводили розтин померлого гінеколога Ореста Тимчака, заразилися коронавірусом. Персоналу провели тестування одразу після процедури.

На коронавірус захворіли лікар та медсестра, нині їх стан задовільний. Також очікують на результати тесту ще однієї медсестри, повідомляють Волинські новини.

Важливо В Україні 1096 випадків коронавірусу: статистика по областях

У лікаря та медсестри взагалі немає симптомів хвороби, тому їх не госпіталізували – вони перебувають вдома на самоізоляції.

Директор Волинського обласного патологоанатомічного бюро Володимир Онищук запевнив, що розтин проводили з дотриманням всіх процедур та в захисному спорядженні. Адже під час проведення розтину у померлого чоловіка була підозра на наявність інфекції.

За словами Онищука, після розтину у приміщенні провели чистку, обробку та прибирання.

Нагадаємо, що 29 березня коронавірус посмертно підтвердили у лікаря-гінеколога Волинської обласної клінічної лікарні Ореста Тимчака. 3 квітня повідомили про ще одну смерть серед медперсоналу на Волині – помер водій швидкої допомоги зі Старовижівщини.

Загалом, на Волині коронавірус діагностували у 12 медпрацівників.



Профілактика коронавірусу / інфографіка 24 каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.