У Луцьку у двох людей експрес-тести показали позитивний результат на коронавірус

У Луцьку експрес-тести показали позитивний результат на коронавірус у двох людей. Але це ще не означає, що у них коронавірус, адже остаточний вердикт за Національною референс-лабораторією, куди відправляють на перевірку усі зразки.

Не можна стверджувати що, у людини є коронавірус доти, доки не з'являться результати полімеразної ланцюгової реакції, повідомляють Волинь.Post та V24.

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За словами директорки Волинської обласної інфекційної лікарні Любов Серби, експрес-тести не є надійними 100% й потребують додаткового дослідження у лабораторії.

Першою людиною, у якої підозрюють наявність коронавірусу, є мешканець села Липини Луцького району. Відомо, що чоловік нещодавно приїхав з Польщі та одразу самоізолювався.

Після того, як нездужав, волинянин одразу повідомив про свій стан та здав усі зразки для тесту. Хворий має симптоми коронавірусу, а експрес-тест показав позитивний результат.

У зв'язку з цим, медики й справді підозрюють, що Центр громадського здоров'я підтвердить наявність інфекції.

Також відомо, що експрес-тест показав позитивний результат в керівника одного з відомих на Волині підприємств.

Станом на 21 березня, в Україні зафіксували 41 випадок зараження коронавірусом, 3 з яких летальні, а 1 людина одужала.



Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

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