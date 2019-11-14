У львівської вчительки молодших класів діагностували відкриту форму туберкульозу

У 25-річної вчительки початкових класів львівської загальноосвітньої школи №78 лікарі діагностували відкриту форму туберкульозу.

У серпні вчителька проходила медогляд, під час якого лікарі не виявили жодних проблем зі здоров’ям. А вже 24 жовтня у неї діагностували захворювання, повідомляє ZAXID.NET.

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Допомогла діагностувати захворювання сімейна лікарка, до якої звернулася освітянка. Згодом після обстеження підтвердили: у вчительки відкрита форма туберкульозу.

До яких заходів вдалися в школі?

Після того, як стало відомо, що у вчительки відкрита форма туберкульозу, працівники відділу відразу повідомили про це директорку школи. Вона у свою чергу повідомила батьків.

Туберкульоз – що це? Це хронічне інфекційне захворювання, що викликається попаданням в організм повітряно-крапельним, аліментарним (через травний тракт) або контактним шляхом бактерій Mycobacterium tuberculosis (паличка Коха).

Відомо, що вчителька викладала у 1-В класі. У школі своїми силами провели дезінфекцію шкільного приміщення. Це було під час осінніх канікул. Наступного дня це ще зробили працівники санстанції зі своїми засобами і ще раз провели дезінфекцію.

Також усіх дітей обстежили, у жодної дитини хворобу не знайшли. У школі провели батьківські збори, на які запросили не лише батьків дітей, яких вчила вчителька, а усіх бажаючих, медиків, де всім розповіли, що це за хвороба, і як діяти.

Як передається туберкульоз?

Всі верстви населення не застраховані від цієї хвороби при певних умовах. Найчастіше інфікування відбувається від хворого з відкритою формою туберкульозу. Але далеко не завжди потрапляння туберкульозних бактерій в організм викликає розвиток інфекції.

На розвиток захворювання впливають: ослаблений імунітет, зниження захисних властивостей організму, погані соціально-побутові умови, незбалансований рівень харчування, недотримання санітарно-гігієнічних норм.

Туберкульозна паличка стійка до впливу зовнішнього середовища, тривалий час зберігається поза організмом, але гине під впливом прямого сонячного світла і ультрафіолетового опромінення.

Симптоми туберкульозу

Захворювання, як правило, настає не відразу: від зараження до появи хвороби може пройти від декількох місяців до декількох років.

Симптоми туберкульозу – тривалий кашель, задишка, підвищення температури, загальна слабкість, лихоманка, зниження апетиту, а потім і ваги.

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