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У Львівську лікарню швидкої допомоги доставили 500 експрес-тестів на коронавірус

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Тести на коронавірус / ternopil.depo.ua

В Україні не вистачає експрес-тестів на коронавірус. У Львові тести робили лише в екстрених ситуаціях через їх мінімальну кількість

Проте сьогодні Львівська лікарня швидкої допомоги отримала від мережі аптек "Подорожник" 500 експрес-тестів на коронавірусу Covid-19.

Про це у себе на сторінці у фейсбук повідомив виконавчий директор мережі аптек "Подорожник" Тарас Коляда.

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Щойно офіційно передали безкоштовно 500 експрес-тестів для діагностики коронавірусу Львівській Міській Комунальній Лікарні Швидкої Допомоги. Далі тести розподілять по інших лікарнях міста,
– повідомив Тарас Коляда.

Що треба знати про тести на коронавірус

Їх є два види: експрес-тести й ПЛР-дослідження. Для експрес-тесту у вас візьмуть кров з пальця та вже за 10 хв ви знатимете результат. Він визначає, чи є в організмі антитіла до вірусу. Але тут важливо знати, що антитіла з'являються лише на 5—7 день інфікування.

Полімеразна ланцюгова реакція (ПЛР або PCR) – експериментальний метод молекулярної біології, спосіб значного збільшення малих концентрацій бажаних фрагментів ДНК в біологічному матеріалі (пробі).

В Україні тестування на коронавірус методом ПЛР-дослідження здійснюється лише в одній лабораторії (ЦГЗ МОЗ).

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Теги: Коронавірус Covid-19 Новини Здоров'я Коронавірус в Україні Здоров'я Лікування Новини Львова
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