У Львові чоловік, який помер від коронавірусу, мав двічі негативний тест
Шостий померлий від COVID-19 у Львові двічі мав негативний ПЛР-тест, і лише за результатами розтину та обстеження трупного матеріалу, ПЛР виявився позитивним.
Про це заявив очільник міського управління охорони здоров’я Володимир Зуб в ефірі радіо "Львівська хвиля", передає "Гал-інфо".
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Він наголосив, що за 2 тижні у Львові провели 5000 експрес-тестів, але вони не є визначальними для діагностики коронавірусу.
Він також зазначив, що за позитивним результатом експрес-тесту та негативним ПЛР не можна зі 100% впевненістю стверджувати, що людина вже перехворіла на коронавірус. Наразі в Україні правдивої діагностики на наявність антитіл до COVID-19 немає.
Як відрізняються тести на коронавірус / інфографіка 24 каналу
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