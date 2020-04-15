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У Львові чоловік, який помер від коронавірусу, мав двічі негативний тест

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Тестування на короавірус / 5.ua

Шостий померлий від COVID-19 у Львові двічі мав негативний ПЛР-тест, і лише за результатами розтину та обстеження трупного матеріалу, ПЛР виявився позитивним.

Про це заявив очільник міського управління охорони здоров’я Володимир Зуб в ефірі радіо "Львівська хвиля", передає "Гал-інфо".

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Він наголосив, що за 2 тижні у Львові провели 5000 експрес-тестів, але вони не є визначальними для діагностики коронавірусу. 

 
Очільник міського управління охорони здоров’я Львова Володимир Зуб
“Дуже багато випадків, коли експрес негативний, а ПЛР позитивний. Або, скажімо, 6 померлий двічі мав негативний ПЛР-тест, і лише за результатами розтину та обстеження трупного матеріалу, ПЛР виявився позитивним. Таке теж буває”.

Він також зазначив, що за позитивним результатом експрес-тесту та негативним ПЛР не можна зі 100% впевненістю стверджувати, що людина вже перехворіла на коронавірус. Наразі в Україні правдивої діагностики на наявність антитіл до COVID-19 немає.


Як відрізняються тести на коронавірус / інфографіка 24 каналу

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Профілактика захворювань Новини Здоров'я Коронавірус COVID-19 Новини Львова Здоров'я Лікування
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