У Львові двох людей помістили в інфекційні бокси через підозру на коронавірус

У Львові госпіталізували двох людей, які повернулися з Китаю. Їх помістили у спеціальні бокси, які мають окремі виходи. Карантинні заходи триватимуть, поки лабораторні дослідження не спростують наявність інфекції.

Чоловікам вже провели експерес-тести на грип, вони негативні. Відтак фахівці продовжують діагностику чоловіків, повідомляє ZAXID.NET.

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Один львів'янин, що повернувся з Китаю навчався у Китаї, але далеко від міста Ухань, звідки розпочалося захворювання на коронавірус. Інший чоловік поїхав до Китаю у туристичну мандрівку, яку перервав і повернувся до Львова.

У пацієнтів, які повернулися з Китаю, виявлені легкі катаральні симптоми. Вони повернулися не з визначених зоною епідеміологічної небезпеки провінцій і були госпіталізовані в інфекційну лікарню. Їм провели експрес-тести на грип. Вони негативні. Інші проби та аналізи відібрані й надіслані до Центру громадського здоров’я МОЗ України. Стан здоров’я цих пацієнтів сьогодні – близький до задовільного, у них спостерігаються легкі катаральні симптоми,

– повідомив в.о. директора департаменту охорони здоров'я ЛОДА Андрій Васько.

Чоловіків госпіталізовували у Львівську обласну інфекційну лікарню, у спеціальні бокси, які мають окремі входи, відповідну витяжку і до яких має доступ обмежене коло осіб. Медперсонал, який надає таким хворим допомогу, має індивідуальні засоби захисту.

При найменшій підозрі на новий китайський коронавірус аналізи надсилають у Центр громадського здоров'я МОЗ України, а звідти деякі аналізи скеровують у референс-лабораторії, бо новий тип коронавірусу вимагає більш детального дослідження.

Аналізи будуть готові наприкінці наступного тижня.



Аналізи опрацьовують лаборанти Львівської інфекційної лікарні, за потреби аналізи відправлять у Київ/Фото:Spanish news platform

Що варто знати про коронавірус 2019-nCoV:

Станом на 31 січня, від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 213 людей. Загальна кількість інфікованих – понад 9692 осіб по всьому світу. Втім є і хороші новини – одужало 184 людини.

Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила глобальну надзвичайну ситуацію зі здоров'ям.

Наявність інфекції в Україні підозрювали 4 рази, але жоден випадок не підтвердився.

підозрювали 4 рази, але жоден випадок не підтвердився. Від коронавірусу помирають в середньому 9% інфікованих.

Більшість жертв – люди похилого віку, які страждають від інших супутніх захворювань, таких як Паркінсона чи діабет.

Туристичні компанії та онлайн-агентства тимчасово припинили організацію групових турів до Китаю.