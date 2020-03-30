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У Львові експрес-тест на коронавірус показав позитивний результат у водійки трамваю

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У Львові наявність коронавірусу підозрюють у водійки трамваю / pinterest.com

У Львові експрес-тести на коронавірус показали позитивний результат у двох жінок. Одна з них – водійка трамваю.

Зразки обох жінок відправили у лабораторію для повторної перевірки, про це повідомив мер Львова Андрій Садовий у своєму телеграм-каналі.

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У водійки трамваю немає жодних симптомів, але її зразки відправили для перевірки на ПЛР-тест. Нині вона перебуває на самоізоляції під контролем сімейного лікаря.

Сам трамвай зняли з маршруту, відбувається тестування усіх водіїв.

Друга жінка, у якої експрес-тест показав позитивний результат, – пацієнтка 5 лікарні. 25 березня вона звернулася до медичної установи з легеневою пневмонією.

Усіх пацієнтів та лікарів, які контактували з жінкою, ізолювали в приміщенні лікарні та перевіряють. 


У Львові експрес-тест на коронавірус показав позитивний результат у двох людей / Telegram

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Коронавірус в Україні Коронавірус COVID-19 Новини Львова Новини Здоров'я Здоров'я Лікування
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