У Львові експрес-тест на коронавірус показав позитивний результат у водійки трамваю
У Львові експрес-тести на коронавірус показали позитивний результат у двох жінок. Одна з них – водійка трамваю.
Зразки обох жінок відправили у лабораторію для повторної перевірки, про це повідомив мер Львова Андрій Садовий у своєму телеграм-каналі.
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У водійки трамваю немає жодних симптомів, але її зразки відправили для перевірки на ПЛР-тест. Нині вона перебуває на самоізоляції під контролем сімейного лікаря.
Сам трамвай зняли з маршруту, відбувається тестування усіх водіїв.
Друга жінка, у якої експрес-тест показав позитивний результат, – пацієнтка 5 лікарні. 25 березня вона звернулася до медичної установи з легеневою пневмонією.
Усіх пацієнтів та лікарів, які контактували з жінкою, ізолювали в приміщенні лікарні та перевіряють.
У Львові експрес-тест на коронавірус показав позитивний результат у двох людей / Telegram
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