У Львові коронавірус виявили у працівника продуктового ринку "Шувар"
Львівський гуртовий ринок сільськогосподарської продукції "Шувар" є наймасштабнішим в Західному регіоні. У одного працівника ринку ПЛР-тест показав позитивний результат на коронавірус.
Станом на 8 квітня, на "Шуварі" експрес-тести на коронавірус зробили 135 людям й у 8 з них результат виявився позитивним, повідомляє Інтерфакс-Україна.
До теми В Україні зафіксували 1668 випадків зараження коронавірусом: деталі
Натомість ПЛР-аналіз в лабораторії підтвердив захворювання лише в одного працівника.
Відомо, що "Шувар" закупив 5 тисяч експрес-тестів для виявлення антитіл до коронавірусу. Цими тестами на ринку планують протестувати всіх співробітників, клієнтів та підприємців.
Ми закупили достатню кількість експрес-тестів для того, щоб налагодити разом з медиками безперервне тестування наших співробітників і підприємців. Таким чином дотримуємося принципу, щоб закупівлі на ринках ГК" Шувар "були, є і будуть безпечними",
– повідомив власник ринку Роман Федишин.
Аби проводити тестування належним чином, "Шувар" уклав угоду з Комунальною міською поліклінікою №4. Згідно з угодою, медпрацівники можуть провести до 60 тестувань на день.
Ми плануємо протягом карантину провести тестування всіх працівників, підприємців та клієнтів. І коли будуть продіагностовані всі, тоді, в разі необхідності, почнемо повторну процедуру. Я особисто вважаю, що масове тестування і продуктова безпека стануть запорукою максимально швидкого подолання епідемії коронавірусу,
– зазначив Федишин.
Як не захворіти на коронавірус / Інфографіка 24 Каналу
Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я
Читайте також
-
Карантин в Україні може тривати до початку травня, – Шмигальсьогодні , 13:30
-
Як перевозять хворих на коронавірус і що потім роблять зі "швидкими"сьогодні , 09:58
-
Від коронавірусу в Україні померли вже 52 людей: деталісьогодні , 09:42
-
Збори релігійної громади стали причиною спалаху коронавірусу на Дніпропетровщині: деталісьогодні , 13:03
-
94% людей у світі не знають, що хворі або перехворіли на коронавірус: дослідженнясьогодні , 12:01
-
В Україні зафіксували 1668 випадків зараження коронавірусом: деталісьогодні , 09:32