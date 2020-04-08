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У Львові коронавірус виявили у працівника продуктового ринку "Шувар"

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Коронавірус у Львові: на "Шуварі" хворобу виявили у праціника ринку / rau.ua

Львівський гуртовий ринок сільськогосподарської продукції "Шувар" є наймасштабнішим в Західному регіоні. У одного працівника ринку ПЛР-тест показав позитивний результат на коронавірус.

Станом на 8 квітня, на "Шуварі" експрес-тести на коронавірус зробили 135 людям й у 8 з них результат виявився позитивним, повідомляє Інтерфакс-Україна.

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Натомість ПЛР-аналіз в лабораторії підтвердив захворювання лише в одного працівника.

Відомо, що "Шувар" закупив 5 тисяч експрес-тестів для виявлення антитіл до коронавірусу. Цими тестами на ринку планують протестувати всіх співробітників, клієнтів та підприємців.

Ми закупили достатню кількість експрес-тестів для того, щоб налагодити разом з медиками безперервне тестування наших співробітників і підприємців. Таким чином дотримуємося принципу, щоб закупівлі на ринках ГК" Шувар "були, є і будуть безпечними",
– повідомив власник ринку Роман Федишин.

Аби проводити тестування належним чином, "Шувар" уклав угоду з Комунальною міською поліклінікою №4. Згідно з угодою, медпрацівники можуть провести до 60 тестувань на день. 

Ми плануємо протягом карантину провести тестування всіх працівників, підприємців та клієнтів. І коли будуть продіагностовані всі, тоді, в разі необхідності, почнемо повторну процедуру. Я особисто вважаю, що масове тестування і продуктова безпека стануть запорукою максимально швидкого подолання епідемії коронавірусу,
– зазначив Федишин.

Як не захворіти на коронавірус
Як не захворіти на коронавірус / Інфографіка 24 Каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я

Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Новини Здоров'я Лікування Здоров'я Торгівля Новини Львова
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