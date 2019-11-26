У Львові отруїлося 11 людей після того, як харчувалися в їдальні

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У Львові отруїлося 11 людей. Вони обідали у місцевій їдальні "Ольвія". У всіх однаковий діагноз — харчове отруєння. До закладу уже завітала держпродспоживслужба і виявила порушення.

Персонал їдальні, наприклад, не пройшов гігієнічне навчання та не у всіх працівників була медична книжка.

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"Стан пацієнтів сьогодні середньої важкості. Всі у свідомості, висловлюють скарги на спазмоподібні болі по ходу кишківника, багаторазовий водянистий стілець, блювота, а також підвищення температури тіла, відповідно слабкість та відсутність апетиту, – розповіла лікарка-інфекціоністка інфекційної клінічної лікарні Людмила Гринів.

Всі госпіталізовані харчувалися у їдальні "Ольвія", яка належить філії "Nestle Україна". Працівники закладу харчувалися там і також потрапили в лікарню.

отруєння
Заклад, у якому знаходиться їдальня

Я взяла квасолю з гарбузами. Швидше за все, вона і була або заразною, або дуже зіпсованою. Тому що після цього одразу стало погано,
– розповіла госпіталізована працівниця закладу Оксана.

За госпіталізацією звернулися 11 осіб. Дев’ять з них перебувають у лікарнях. Та медики не виключають, що кількість отруєних може збільшитися.

"Інкубаційний період, тобто від моменту потрапляння і до початку перших клінічних ознак, становить 3-5 днів. Нерідко буває і до 7. Тобто є імовірність, що є люди, які наразі перебувають вдома з ознаками розладу кишково-шлункового тракту", – зазначила головна епідеміологиня Львівщини Наталія Тімко.

Виявлено, що в одному приміщенні, де персонал переодягається була встановлена холодильна камера, де зберігалися продукти. Олія там зберігалася і тара виробнича,
– прокоментувала заступниця начальника управління держнагляду Держпродспоживслужби Олена Олашина.

Заклад від 25 листопада і до 6 грудня зачинено. На підприємство очікує штраф – 1700 гривень.

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Що робити при отруєнні / інфографіка 24 каналу

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Автор: Андріана Строцька
Теги: Новини України Здоров'я Здорове життя Отруєння Новини Львова
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