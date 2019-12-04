У Львові пожертували кров та волосся для онкохворих людей: як долучитися

У Львові вже вдруге успішно провели Red Brunch – захід, де небайдужі здають кров та волосся для онкохворих людей.

Центр крові розгорнули у центрі міста просто посеред готелю.

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Перш, ніж долучитися до акції, донори мали відвідати окрему кімнату з лаборантами, де визначали їхню групу крові, рівень гемоглобіну і тиск.

Гемоглобін має бути:

У жінок він має бути не нижче 117. В чоловіків – від 132.

Якщо всі результати перевірки в нормі, донорів допускали далі.

Що таке Red BrunchRed Brunch – це благодійна акція, яку започаткувала журналістка Яніна Соколова. Нещодавно телеведуча змогла побороти рак. Акції збору крові та волосся відбуваються в Києві та Львові. Допомога направляється до онкохворих, в опікові відділення, пологові будинки, хірургію. Про дати донорських акцій та правила здачі крові – можна прочитати на сайті Red Brunch.



69 стали донорами крові

За перші півтори години медсестри прийняли понад три десятки донорів. Пізніше – кров перевірять ще раз.

Кров відправляємо на ЕРВЕС, СНІД, гепатит. Пприйдуть аналізи, а тоді вона вже йде аж на видачу. Десь через 2-3 дні,

– розповіла медсестра Ольга Городецька.

Паралельно біля салону краси у Львові вибудувалася черга з охочих віддати своє волосся для онкохворих.



Охочих обрізати своє волосся було 13 дівчат



Долучитися можна було, прийшовши у салон

Red Brunch у Львові проводять уже вдруге. Цього разу своє волосся для доброї справи віддали 13 дівчат, а 69 львів'ян стали донорами крові.

Як долучитися до майбутніх заходів Red Brunch у Києві та Львові – читайте тут.